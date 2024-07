El contundente consejo de Ana Rosenfeld a Mauro Icardi

Este lunes, en diálogo con Intrusos (América), la representante legal de la mediática reafirmó que ella está separada, pero admitió que no se puede hablar de algo terminante.

"La palabra definitivo hoy por hoy no existe menos en el mundo de dos personas con tanta historia, con tanto amor, con tanta familia ensamblada... Hoy están separados, pero lo definitivo no te lo puedo asegurar porque mañana vuelven a estar juntos y no voy a resistir mi propio archivo", comentó.

Al respecto, la amiga y confidente de la empresaria explicó: "Llevan muchos años juntos y yo siento que todavía queda alguna llamita que, puede que se esté apagando, y que si alguien la tiene que reavivar es Mauro, él tiene que hacer un poco de más esfuerzo. Yo creo que ella dio todo y puso todo para que la pareja funcionara".

Ana Rosenfeld contó cuál fue el quiebre entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En el estudio todos señalaron que hubo un claro antes y después del Wandagate y Rosenfeld coincidió: "Creo que sí, por la relación que tengo con ella, sé que ese fue un quiebre muy importante porque la palabra confianza es fundamental en una pareja"

Wanda no estaba contenta con que Mauro saliera a dar explicaciones porque no tiene la cintura mediática que tiene ella".

Qué dijo Ana Rosenfeld sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Consultada acerca de si hubo un pedido de divorcio formal, Rosenfeld negó: "Wanda y Mauro están separados oficialmente, o sea, cada uno tiene la libertad jurídica y emocional de hacer su vida por separado