Daniel Radcliffe cumplió 35 años: su vida y desafiante carrera tras Harry Potter

La carrera actoral es un camino lleno de incertidumbres y pocos alcanzan el estrellato desde sus primeros años, como es el caso de Daniel Radcliffe (35). Ha trabajado en un total de 29 películas y también incursiona en el mundo del teatro de la ciudad de Nueva York.

A una temprana edad, Radcliffe se vio inmerso en el torbellino de una franquicia cinematográfica destinada a convertirse en una de las más icónicas de todos los tiempos: Harry Potter. La saga arrancó en el 2001, incluyó 8 películas y tuvo cautiva a sus fanáticos durante más de una década.

Desde su niñez hasta la adolescencia, Radcliffe brilló en el papel del joven mago, convirtiéndose en un ícono juvenil. Sin embargo, ha expresado su decisión de no volver a encarnar al mago, marcando un claro deseo de evolución personal y profesional.

"Estoy llegando a un punto en el que siento que me he apartado de Potter", confesó Radcliffe en una entrevista con The New York Times en marzo del 2022.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson fueron los protagonistas de la serie desde el comienzo con la película Harry Potter y la piedra filosofal

Daniel Radcliffe ha trabajado en un total de 49 películas y series a lo largo de su carrera, según el sitio especializado Sensacine. Sus trabajos más destacados se encuentran, además de Harry Potter, La dama de negro (2012), Kill Your Darlings (2013), Horns (2013), Swiss Army Man (2016), y Guns Akimbo (2019).

Al actor todavía le cuesta despegarse de su personaje de la escuela de magia, pero no se dio por vencido y encontró un nuevo nicho en la industria del entretenimiento. Hoy Radcliffe incursiona en el mundo del teatro y ha logrado repetir su éxito cinematográfico en Broadway.

En junio, el artista ganó su primer Tony en la categoría de Mejor Actor de Reparto, en un musical por la reposición de Marrily We Rool Along, de Stephen Sodheim. "Esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida", expresó durante su discurso.

La premiación de los Tony buscan reconocer el trabajo del teatro de los Estados Unidos y son igual de importantes como los Premios Óscar para las películas, los Premios Grammy para la música y los Premios Emmy para la televisión.