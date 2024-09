Cantando 2024: Peña conductora, la última oportunidad de Tinelli y la cólera de Alfa

Este lunes, debutó el Cantando 2024 en América TV y dejó varias perlitas en una noche muy competitiva para la televisión argentina. Florencia Peña (49) es la conductora del programa de Marcelo Tinelli (64), quien sería una pieza fundamental detrás de cámaras para el gran regreso del empresario al medio. Los números fueron positivos.

A principios de este año, la posta era que ningún producto de Tinelli iba a salir a luz por la pantalla de América TV. Por eso, se descartaron para este 2024 todos los programas con la terminación "ando". Sin embargo, algo cambió y a casi una semana de terminar septiembre regresó el Cantando 2024.

🌟 ¡BIENVENIDO EL JURADO ESTRELLA al #Cantando2024!



🤩 Marcelo Polino, MÁS PICANTE QUE NUNCA, llegó a la pista.



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV pic.twitter.com/DeNREW2Pty — América TV (@AmericaTV) September 24, 2024

El proyecto es producido por LaFlia Contenido y Marcelo Tinelli es el presidente de la productora. El Cantando 2024 es la última carta del conductor de televisión para volver frente a las cámaras: en caso de que funcione, él se posiciona en América TV y su figura sería incuestionable. Si pasa todo lo contrario, tendrá que agarrar sus cosas y cambiar de rumbo su carrera profesional.

Por más que el programa sea producido por Tinelli, la conducción del mismo no le pertenece y ha quedado demostrado en los diferentes ciclos televisivos donde exploró con diferentes figuras del medio para que el ciclo sea exitoso. Entre las figuras se destacan: José María Listorti y Denise Dumas (2011); Listorti tuvo su segunda oportunidad en el 2012; y Ángel de Brito y Laurita Fernández hicieron lo propio en el 2020 y el 2021.

¿Cómo le fue a Peña?

La industria de la tele este lunes salió con los tapones en punta y salió en busca de nuevos televidentes, estrenando nuevos productos en la franja horaria de la noche: Telefe apostó con el estreno de la nueva serie de Cris Morena llamada Margarita y América TV con el Cantando 2024.

Según las mediciones de Real Time, el programa más visto fue el de Telefe y el de Florencia Peña quedó en tercer lugar con el 4.2 de los televidentes. Pero en las mediciones por streaming, América Tv ganó por mucho e inclina la balanza a favor de Marcelo Tinelli.

Perlitas de los que cantaron y el de que no pudo

Agustín Cachete Sierra (34), campeón de la edición 2020, fue el primero en abrir la pista e interpretó uno de los éxitos de Trueno. Pero no fue la mejor performance para la pareja y la devolución del jurado no fue la esperada por el actor.

🎤 Cachete Sierra y Marcia Rubido ABREN LA PISTA al ritmo de "Dance Crip" de TRUENO



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV pic.twitter.com/A0OJfpPQIz — América TV (@AmericaTV) September 24, 2024

También, salió a escena Coti Romero (22) y tuvo un puntaje alto en su debut. La influencer y ex GranHermano cantó Un beso en Madrid de Alejandro Sanz y Tini Stoessel. "No sos desafinda, solo tuviste un problema en una nota que no salió", manifestó Nacha como jurado del programa.

🤩 15 PUNTOS para COTY ROMERO en su primera gala del CANTANDO



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV pic.twitter.com/5Kwc0BDWyd — América TV (@AmericaTV) September 24, 2024

La peor performance de la noche fue de la periodista Josefina Pouso. Ella cantó Paisaje de Gilda y el jurado fue fatal con la devolución.

🎤 JOSEFINA POUSO debutó al ritmo de GILDA



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV pic.twitter.com/M2P0r2MryN — América TV (@AmericaTV) September 24, 2024

Alfa no pudo cantar

La figura de la noche era Walter Alfa Santiago (62), el mediático había generado mucha expectativa con su performance, pero la producción decidió que su estreno sea en la noche de martes.