El emotivo mensaje del padre "del corazón" del niño que cayó en una pileta

Un trágico accidente ocurrido este lunes en Luján de Cuyo, Mendoza, terminó en un milagro gracias a la rápida intervención de los padres del menor y de los profesionales de emergencias. Un niño de 3 años cayó en la pileta de su casa en la calle Pucará y, tras ser encontrado sin reaccionar, fue reanimado por su madre y su pareja, quienes siguieron las indicaciones del 911 hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El dramático episodio se desarrolló cerca de las 13:30, cuando la madre del menor, que se encontraba en la cocina, perdió de vista a su hijo. Inmediatamente, junto a su pareja, comenzaron a buscarlo en la vivienda. Momentos después, lo encontraron sumergido en la piscina. Desesperados, lo sacaron del agua y, al notar que no reaccionaba, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación mientras se comunicaban con el 911.

Desde el centro de emergencias les dieron instrucciones telefónicas para continuar con las maniobras de RCP hasta la llegada del equipo médico. Gracias a la pronta asistencia, el niño fue estabilizado en el lugar por el personal del SEC, quienes lo trasladaron rápidamente al Hospital Humberto Notti. Los médicos diagnosticaron que el menor sufrió broncoaspiración y, aunque su estado fue inicialmente grave, ahora se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.

El padre del corazón del niño, en un emotivo mensaje, agradeció profundamente a los profesionales que los asistieron: "Gracias a Dios está mejor. Ya mañana o pasado le darían el alta. No sé cómo agradecerles, sin su ayuda no podríamos haber hecho nada", expresó, aliviado de que el menor no sufrió daños neurológicos, el mayor temor de la familia.

"Solamente queda agradecerles y que Dios los acompañe a ustedes también y los ayude. Muchas gracias por todo lo que han hecho", cerró el hombre.

La fiscalía a cargo, bajo la Ayudante Fiscal de turno, la doctora María Luz Maturano, interviene en el caso, aunque todo indica que se trató de un lamentable accidente doméstico.