Alfredo Casero critica duramente a 'El Dipy' por su posible cargo en el Gobierno

El reconocido actor Alfredo Casero expresó su indignación ante los rumores que indican que David Adrián Martínez, conocido como "El Dipy", podría ocupar un cargo en la Secretaría de Cultura del gobierno de Javier Milei. Casero no escatimó en palabras para manifestar su descontento: "Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aportó una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón. Inútil en todos los términos. Me parece un horror, y no era lo que habíamos votado...".

El Dipy, en la Secretaría de Cultura

Desde el entorno de La Libertad Avanza, se destacó que "hace rato que se hablaba de asignarle un programa vinculado a acciones territoriales" a El Dipy. Esta posible designación ha generado controversia y opiniones divididas.

Antecedentes de la controversia

No es la primera vez que Casero critica a El Dipy. En 2022, el actor ya había arremetido contra el cantante tras escuchar sus declaraciones en una entrevista, donde pedía "atar a uno del Gobierno (de Alberto Fernández) en la Plaza de Mayo para que se termine el quilombo". Casero respondió con dureza: "Dipy, te están usando, pibe, no te metas, esto va en serio. Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metás conmigo, metete en tu guerra".

La respuesta de 'El Dipy'

El músico no tardó en responder a las críticas de Casero: "Todavía no sé por qué me atacó Casero, en ningún momento lo nombré. Hasta se metió con la madre de mi hijo, esa sí no se la voy a perdonar. Le contesté a Alfredo. A mí no me manda nadie, no soy como vos. Pero te recuerdo que mientras vos le tirabas la goma a Juntos por el Cambio, después los odiaste. También se la mamaste a Milei, después lo defenestraste. Ponete de acuerdo, yo siempre dije lo mismo desde el primer día que empecé a hablar, nunca cambié mi discurso".