Adiós a una leyenda de Hollywood: murió Donald Sutherland a los 88 años

El mundo del cine está de luto tras la partida de Donald Sutherland, una leyenda hollywoodense que dejó una huella imborrable en la pantalla grande. A los 88 años, Sutherland falleció en Miami después de una valiente batalla contra una enfermedad. Su hijo, Kiefer, compartió la triste noticia en redes sociales junto a una emotiva foto.

Una carrera brillante:

Sutherland protagonizó una decena de películas icónicas, dejando su marca en la historia del cine. Entre ellas se encuentran:

The dirty dozen : un drama de la Segunda Guerra Mundial donde interpretó a Vernon Pinkley junto a un elenco estelar.

: un drama de la Segunda Guerra Mundial donde interpretó a Vernon Pinkley junto a un elenco estelar. MASH : la comedia dramática sobre la Guerra de Corea, donde encarnó al capitán Benjamín Franklin Hawkeye Pierce.

: la comedia dramática sobre la Guerra de Corea, donde encarnó al capitán Benjamín Franklin Pierce. Klute : en este drama criminal, compartió pantalla con Jane Fonda y dio vida al detective neoyorkino John Klute.

: en este drama criminal, compartió pantalla con Jane Fonda y dio vida al detective neoyorkino John Klute. Don't look now : un inquietante thriller psicológico dirigido por Nicolas Roeg.

: un inquietante thriller psicológico dirigido por Nicolas Roeg. SPY*S: una comedia de espionaje que demostró su versatilidad actoral.

El actor, junto a Jane Fonda en Klute.

Premios y reconocimientos:

Sutherland ganó un Emmy por su papel en Citizen X y recibió un Oscar Honorífico en 2017. Su legado también se extiende a la televisión, con participaciones en series como The Undoing, Trust, Dirty Sexy Money, y The Pillars of the Earth.

Las mejores películas de Donald Sutherland:

Los Juegos del Hambre: En llamas: una aventura distópica con una calificación de 7.5/10 en IMDb. Orgullo y prejuicio: la adaptación de Jane Austen que obtuvo 7.8/10. La Casa de los Animales: un drama con una calificación de 7.4/10. La invasión de los ladrones de cuerpos: otra película con 7.4/10. JFK: un thriller político que alcanzó 8/10. No mires ahora: un misterio con 7.1/10. MASH: la comedia de guerra con 7.4/10. La docena sucia: el clásico de acción con 7.7/10. Klute: el drama criminal que recibió 7.1/10. Gente común: una película emotiva con 7.7/10.

Los Juegos del Hambre.

Donald Sutherland deja un legado imborrable en la cinematografía mundial. Su talento y dedicación seguirán inspirando a las futuras generaciones de artistas.