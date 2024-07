Adabel Guerrero se quebró con Juana al contar la dura historia de su familia

La bailarina y vedette, Adabel Guerrero (45), posee una historia particular y dura que vivió durante su infancia y adolescencia. La artista fue al programa de Almorzando con Juana, programa de ElTrece y abrió su corazón para contar su vida antes de ser famosa.

"Les juro que tengo taquicardia, no quería compartirlo, pero me parece que vale la pena. Mi historia es prácticamente esa, en mi casa mi mamá era alcohólica, murió cuando yo tenía 17 años, y mi hermano desde los 14 que se fue de casa, decidió salir a robar, drogarse, estuvo en institutos de menores", deslizó Guerrero.

Además, agregó: "Fui a visitar a mi hermano, a institutos de menores, lo he ido a visitar a centros de rehabilitación, lo he ido a visitar a la cárcel infinidad de veces, entonces hablo desde un lugar de experiencia, lo viví en carne propia".

En el último tiempo, Adebel Guerrero realizó un cambio en su carrera artística y dejó el baile para actuar frente a las cámaras. El papel más importante, que ha tenido, fue el de personalizar a Alejandra Pradón, en la serie Coppola, el representante (2024).

A pesar de su consagración, en la mesa de Juana Viale (42), Guerrero habló de su mamá y la decisión que marcó su vida. "Ella fue alcohólica toda la vida, nosotros anduvimos de casa en casa, y yo siempre hablo de eso porque es una elección que vos elegís en tu vida, valga la redundancia. Hoy no sé nada de mi hermano porque desde que tuve una hija dije de mi vida pasada cierro la puerta, pero creo que uno decide, con lo que tiene, lo que va a ser", destalló la artista.

"Mi decisión fue ser bailarina y me enfoqué ahí, más allá de las tormentas que hubo a mi alrededor, quise ser bailarina y encontré un lugar de contención en la escuela de danzas de La Plata. Yo volvía a casa y me encontraba con un panorama que no estaba bueno, y me arreglé sola desde los 17 años. Dormía en un colchón en el piso y fue mi elección hacer las cosas bien, y no sé si alguien me los impuso mis valores, creo que uno decide", cerró.