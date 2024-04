Avanza la propuesta de bajar las retenciones al trigo al 0%

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Corrientes, Manuel Aguirre, presentó un proyecto de ley para bajar las retenciones de trigo al 0% e implementar certificados de libre disponibilidad de pago de esas alícuotas para soja y maíz.

La iniciativa del legislador surge previo a la etapa crucial para la liquidación de divisas del agro, a medida que avanza la cosecha gruesa de soja y maíz.

En diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, el diputado Aguirre, indicó: “Argentina viene sufriendo una crisis económica porque no le damos el valor que le debemos dar a los productores, a los que ponen la espalda, y la lucha constante día a día contra el clima, contra la locura de los gobiernos de turno. Es por eso, que se plantea este proyecto. Es tiempo que comencemos a ver el valor real que le corresponde a cada productor”.

Y agregó: “Hay que parar de sacarle al productor lo que al mismo le corresponde, devolvámosles a ellos ese porcentaje que se está sacando cuando importas o cuando exportamos productos para vender en el exterior”.

La propuesta contempla la eliminación de los derechos de exportación para el trigo de manera retroactiva, a partir del 1° de enero de 2024, así como la implementación de un Certificado de Libre Disponibilidad para la soja y el maíz.

—Con su propuesta, ¿podríamos los argentinos pagar menos por los alimentos que nosotros consumimos?

—Si yo produzco en Corrientes mucho tomate, mucha naranja, lógicamente que el que compra en lugar de estar pagando mil pesos pagará 800 o 700 y a todos nos va a beneficiar esto. Nosotros en lugar de ayudar a planificar estamos sacándole plata y después no sabemos dónde se fue esa plata.

Todos los que son impuestos país se lo mandamos a nación, entonces, qué nación deje de ganar un poco, deje absorber la plata de productor, acompañe al productor y vamos a salir adelante.

—¿El proyecto solo está apuntado a los productores de soja y maíz?

—Yo empecé con algo. Si después la comisión analiza que debe agregarse lo demás, no hay ningún problema, sin embargo, yo siempre digo que se plantee para que por lo menos los legisladores, hay caso 200 diputados que somos del interior, lo hablemos. Si nos perdemos solo en el centro del país, no atendemos a las necesidades de nuestras provincias, y eso es lo que le pedimos a nuestros legisladores. Los partidos tienen que pensar con un criterio argentino, de que gobernamos para todos los argentinos y seamos representantes de todos los argentinos y no para un partido determinado, no para una empresa a determinada.

—¿Qué probabilidades tiene que este proyecto avance y se concrete realmente?

—Esta semana empiezan todas las comisiones a trabajar, así que, seguramente tomaran prioridad aquellos que ellos creen que es conveniente, pero yo creo que esto se necesita con carácter urgentísimo, porque es el tiempo que el productor comienza a sembrar, todo lo que sea grano comienzan a trabajar y necesita el acompañamiento del estado y nosotros podemos acompañarlos diciéndoles que tenemos un vale, bono, tomá anda y paga los impuestos, estaríamos dándole una gran ayuda. Ojalá que todos los legisladores piensen un cachito en su comunidad, en su provincia, en su producción.