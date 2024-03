Tarifas de gas: se aplicarán aumentos del 300%

El Gobierno nacional confirmó que se trasladará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) medido en dólares a los usuarios finales y estableció tres etapas de ajuste de tarifas hasta fin de año. Se aplicarán subas de alrededor del 300% y se dividirán a los clientes en tres niveles, de acuerdo al grado de quita de subsidios.

Por pedido del Ministerio de Economía, la suba de gas comenzarán a regir desde abril y no desde marzo, como se proyectaba originalmente, para evitar una mayor escalada inflacionaria. La suba se verá reflejada en las facturas de mayo.

Emergencia energética

El incremento se definió en base al Decreto N° 55 de diciembre del 2023, que declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural, hasta el 31 de diciembre de 2024. Es por esto que se fijaron tres aumentos hasta fin de año.

La norma sostiene que el Gobierno anterior definió un precio del gas natural en el PIST, que al ser trasladado al usuario final no reflejaba los "reales costos" de abastecimiento de gas natural, esquema que se sostuvo con la entrega de subsidios.

Quita de subsidios

La resolución termina con el sistema actual de subsidios. "La política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo, implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas", argumentaron desde el Ejecutivo y recordaron que la emergencia se dictó debido a que los déficits gemelos (fiscal y externo) eran equivalentes a 17% del Producto Bruto Interno (PBI).

Argumentan que el traslado de los precios PIST a los usuarios finales se da porque la producción local resulta insuficiente para abastecer la demanda actual y que debe tomarse en cuenta el valor al que puede importarse el gas necesario para satisfacer la demanda no cubierta por la oferta disponible. La suba de tarifas compensará, en parte, la falta de producción, o la falta de la finalización de las obras y gasoductos necesarios para aprovechar al máximo el potencial de Vaca Muerta.

Se estimó que en 2024 la demanda prioritaria de gas natural alcanzará 14.151.000.000 m3, divididos en 5.096.000.000 m3 entre enero a abril y de octubre a diciembre, y 9.055.000.000 m3 para el período invernal de mayo a septiembre, etapa en que el precio del gas escalará.

Foto: Freepik

Aumentos en tres etapas

Según la Resolución 41/24 de la Secretaría de Energía, la primera actualización se aplicará en abril, la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre al 31 de diciembre.

La resolución establece que los aumentos se aplicarán sobre los usuarios no domésticos denominados "Servicio General" y sobre los usuarios residenciales, divididos en tres niveles:

Nivel 1 – Mayores Ingresos (sin subsidios)

Nivel 2 – Menores Ingresos (con subsidios)

Nivel 3 – Ingresos Medios (con subsidios parciales)

Además, las subas se dividirán según la compañía prestadora del servicio y la subzona tarifaria, que corresponden a distintas áreas del país, desde Capital Federal y el Conurbano bonaerense, a La Puna o Neuquén.

Aumentos por niveles

En abril los usuarios residenciales N1, a los que les quitaran los subsidios, y "Servicio General" de Metrogas en Capital Federal y el Conurbano bonaerense pagarán tres veces más, al subir el precio PIST a US$ 2,89 por millón de BTU. Esa es la unidad que mide el poder calórico del gas y que utilizan las productoras de hidrocarburos para establecer los precios de producción del gas con el Estado nacional. Los mismos usuarios, en La Puna la firma Gasnor cobrará US$ 2,90; en Neuquén Camuzzi Gas del Sur cobrará US$ 2,93, y Paraná la empresa Redengas cobrará US$ 2,95.

Los usuarios residenciales N2, que cuentan con subsidios, en Capital Federal pasarán a pagar US$ 0,77 por millón de BTU.

Los usuarios residenciales N3, con subsidios parciales, tendrán una primera tarifa con un tope de consumo de US$ 1,14 por millón de BTU, y si se exceden pasarán a pagar US$ 2,89, al igual que los hogares de mayores ingresos.

Aumentos mayores en invierno

Durante el invierno los aumentos serán mayores, al incrementarse la demanda para calefaccionarse. Entre mayo y septiembre los usuarios N1 y "Servicio General" de Metrogas en Capital Federal pasarán a US$ 4,43 por millón de BTU, en la Puna y Neuquén suben a US$ 4,50, en Paraná llegará a US$ 4,57.

En la última parte del año, entre octubre y el 31 de diciembre, los valores volverán a bajar a US$ 2,89 para los N1 y "Servicio General", por la caída en la demanda.

Los precios para los usuarios residenciales N2 y N3 no tendrían cambios en el invierno y ni en la etapa final del año.

Con información de Ámbito