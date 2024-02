Pymes le piden a Villarruel una sesión especial para debatir el DNU

En el inicio de este 2024, las pymes nacionales no están pasando por un buen momento producto de la inflación y los incrementos de los costos productivos, a lo que se le suma un derrumbe en las ventas. A esto, se le suma la desregulación de la economía que ha concretado la administración de Javier Milei mediante el mega DNU 70/2023. Por lo cual, el sector le enviará una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que convoque a una sesión especial y los senadores comiencen a debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia.

Por eso, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a Lara de Alvear, secretaria general del Frente Coordinador Pyme. “Es de público conocimiento que el DNU y varias de sus medidas van en detrimento de la economía. Esto ya lo vivimos en algún momento en los 90, conocemos de qué se trata y estamos en alerta por este tipo de situaciones", señaló.

"Ya no veníamos bien, no es que a partir de Javier Milei estamos mal. La economía de las pymes es diversa y dentro de esa diversidad el abanico es gigantesco", agregó.

-Supuestamente, Javier Milei llegaba como un presidente a favor del mercado y las pymes, ¿entonces, notó una contradicción entre lo que fue la campaña y lo que está marcando?

-Sí, las pymes vienen golpeadas desde el 2015, con una gran pérdida de empresas. Luego la tasa de natalidad pyme no creció, sino, por el contrario, las que quedaron mermaron durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa. Ahora, nos encontramos con este presidente que dijo en su campaña que estaba a favor de los mercados, los mercados externos y que las pymes tienen que ver con ese músculo de desarrollo absolutamente nacional. Pero la Ley de Compra Nacional, por ejemplo, con el DNU quedó derogada. Lo mismo con las comisiones aduaneras. Será más difícil exportar. Estamos en una encerrona y nos gustaría que nos atienda la vicepresidenta Victoria Villarruel. Por eso, el comunicado busca que se debata el DNU porque hemos focalizado en la Ley Ómnibus, pero el decreto está vigente y aún no tiene una sesión para ser tratado.

-¿Qué les preocupa?

-Nos preocupa el empleo de nuestros empleados porque tenemos miedo de achicarnos, de no poder sostenernos, de que muchas vuelvan a desaparecer.

-¿Han tenido contacto con Villarruel?

-Le presentamos ayer la carta pidiendo esta sesión para tratar el DNU y todavía no tuvimos respuesta porque los procesos parlamentarios son distintos a los nuestros. No es que la doctora me puede llamar y decirme 'Lara, vení mañana', tiene todo un proceso y procedimiento dentro del parlamento, pero esperamos que nos convoquen, que nos escuchen.

-¿Por qué la liberación de la economía Argentina ha perjudicado tanto a las pymes?

- En el mundo, las economías son más bien proteccionistas. Es un error creer que las economías son totalmente abiertas. Se comercializa con todo el mundo y eso es maravilloso dentro de lo que sucede en el mundo exterior y de las relaciones internacionales, pero con los cambios de eras y las nuevas crisis y demás, el mundo ha optado a una economía un poco más proteccionista. Argentina venía muy debajo de toda esta línea. Intentó abocarse y subirse a esas agendas, pero no está a la altura porque el punto de partida no es igual al punto de partida de un país más desarrollado. Somos un país subdesarrollado, estamos en mercados de subdesarrollo y hace que no tengamos el mismo círculo virtuoso que otros países.

-Si hay algo que uno puede destacar de la política económica de Donald Trump fue el proteccionismo...

-Absolutamente, el tratado de comercio en Estados Unidos, libre comercio en el norte México, Canadá y Estados Unidos, donde Donald Trump y el gobierno mexicano se comprometieron por ejemplo a hacer inversiones. Estamos ante una problemática. La economía es diversa, debemos entenderla y acompañarlas con políticas públicas para apoyar el desarrollo.

-¿Cuándo vio la designación de algunos nombres en el gabinete no le dio miedo volver a la etapa 2015-2019 para las pymes?

-Absolutamente, por eso conocemos cómo termina esto, porque ya lo vivimos, entonces por eso nos encontramos en alerta.