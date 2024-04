Los puntos claves del discurso de Javier Milei por cadena nacional

En una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), el analista económico Miguel Ponce, analizó sobre los puntos claves del reciente discurso presidencial argentino por cadena nacional. Ponce destacó la ausencia de anuncios sustanciales y desglosó, a su entender, la verdadera intención detrás de las palabras del presidente.

"Me hacía la pregunta de por qué había hablado ayer si no había habido ningún anuncio", comenzó Ponce. "En realidad, lo que hubo fue una explicación de cómo se llegó a este 0,2% de superávit fiscal y uno se preguntaba por qué no anunció la salida del cepo, ni la unificación cambiaria".

Miguel Ponce sugirió que el discurso tenía dos motivaciones principales. En primer lugar, interpretó que Milei buscaba enviar un mensaje a su base de seguidores, destacando los elementos de campaña que, según su perspectiva, se están cumpliendo. En segundo lugar, expresó preocupación por una posible intención de respaldar a Luis Caputo (Ministro de Economía de la Nación Argentina) en medio de tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El segundo elemento es más preocupante, porque creo que fue para bancar a Caputo, cuando están arreciando las versiones de una gran calentura de parte del FMI, por los aprietes ocurridos en los últimos días, donde Caputo viajó con Posse (Jefe de Gabinete de Ministros), apretando al departamento de Estado, al Tesoro de los Estados Unidos para que el Fondo diera un tipo de desembolso”, dijo Ponce.

“El gran problema es que el Fondo les ha dicho que no, y no les ha gustado este apriete político. Hay versiones en particular, de una bronca que se originó con Posse, ya que no es interlocutor para el Fondo, los dos interlocutores son el ministro y el presidente del Banco Central que estaba ayer en la conferencia del presidente, pero Posse no tiene nada que hacer con el vínculo con el FMI y fue con una actitud un poco soberbia, altanera y con tratos a los que el staff y la dirección del Fondo, no está acostumbrada”, explicó el economista.

El analista también destacó la gravedad de la situación financiera argentina, mencionando la falta de renovación del Swap con China y una corrección a la baja en las expectativas de cosecha. "Esto lleva a una depresión económica con alta inflación", advirtió el economista. "Depredación de salarios, de jubilaciones, de ventas, ingresos, ahorros, depredación de nuestra calidad de vida".

Ponce concluyó subrayando la necesidad urgente de un programa integral de estabilidad y crecimiento, ante lo que describió como un "círculo no virtuoso" en la economía argentina.

