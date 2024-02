El abrupto final que tuvo en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley Ómnibus del Gobierno preocupa a dirigentes de la cadena agroindustrial, los que no salen de su asombro por lo sucedido, y aseguran que se profundiza la incertidumbre.

Además, señalan que todo el arco político debería darle al Gobierno las herramientas que necesita para desarrollar su gestión, por lo que piden que haya diálogo y consenso para solucionar el problema de la falta de dólares.

Como se sabe, el proyecto enviado por el Gobierno, que había sido aprobado en general y después fue retirado del recinto de Diputados cuando se debatía artículo por artículo, incluía temas vinculados la agroindustria y al campo, y ante el fracaso del tratamiento varias entidades del sector pidieron que la clase política se ponga “a la altura de la crisis que vive el país”.

Al respecto, el coordinador del Consejo Agroindustrial Argentino y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, dijo que está “sorprendido” por la falta de un consenso parlamentario que le permita al Gobierno “tener las herramientas como para aplicar el plan de acción o la propuesta económica que pretendía llevar adelante”, según publica Infobae.

El dirigente rural aduce que si la política no logra ponerse de acuerdo, eso “impacta negativamente en la cadena agroindustrial”, algo que está reflejando el comercio de granos. “Hay un atraso importantísimo en la comercialización de la cosecha gruesa y esto tiene mucho que ver con la falta de reglas claras”.

Según Martins, uno de los motivos por los cuales el productor vende lo estrictamente necesario es la incertidumbre, y la consecuencia de eso es que “toda la cadena comercial no puede exportar ni tomar posiciones”.

En el proyecto de la Ley Bases estaban incluidas las retenciones, por lo que, con el abandono de la discusión en el Congreso de la Nación, hay un motivo para preocuparse al no saber si se mantendrán en el mismo nivel o si serán reducidas o eliminadas en algún momento.

“En algunos casos incluso está la prevención de no poner logística, no traer los barcos y esto impacta en que no van a entrar los dólares que históricamente entraban entre marzo y abril”, opina.

También la Bolsa de Comercio de Rosario hizo “un llamado urgente a la responsabilidad de las distintas fuerzas políticas, para lograr los acuerdos y consensos legislativos imprescindibles, generar las herramientas necesarias y llevar a cabo los cambios macroeconómicos esenciales para el avance en una reforma del Estado”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, recordó que la reforma integral del Estado que se debatió hasta el martes pasado “tiene puntos de especial interés para nuestro sector; supone muchos cambios que nos parece importante que surjan de los acuerdos necesarios”.

Pino se refirió también a que la sociedad argentina “necesita que los integrantes del cuerpo legislativo asuman la responsabilidad de debatir y votar en favor de la mayoría, porque para eso fueron electos. Si se votó en general la reforma, ¿por qué es necesario retroceder por cuestiones particulares? ¿Por qué no se puede arribar a una Argentina del dialogo?”, se preguntó el dirigente rural.