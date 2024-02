Productores de uva piden que se respeten plazos y precios

Como en cada período vendimial, una de las grandes discusiones en el mundo del vino pasa por el precio de la uva, una situación que afecta a los productores de las 14 provincias con producción vitivinícola de la Argentina, aunque especialmente en Mendoza, donde se encuentra por lejos la mayor producción, tanto de la materia prima como del producto industrializado.

Este año, de parte de los productores se ha planteado una postura de entrada. Al respecto, el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, y representante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Leiva, habló de la postura asumida por esos organismos, junto a las Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de Tupungato y Tunuyán:

“Una vez más nos encontramos con la resistencia de la industria. Hay una ley provincial, que es la 9.133 y sus modificatorias, que establece, diríamos, una paritaria del precio. No es poner el precio, sino consensuar un precio para que no se repita lo que se repite todos los años”.

La postura la invocan en defensa del precio y plazos de pago de la uva a productores vitivinícolas por parte de las bodegas. A la vez exigen que los gobiernos de la Nación y de las provincias hagan respetar la ley en la Vendimia 2024.

En su diálogo con El Interactivo, (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news) expresó el cansancio sobre las discusiones repetidas, “que empezamos que hay mucha uva, que hay poca uva, que los costos, que pobres los industriales, bueno, todo eso ya es un folklore”, y este año toma un especial peso porque, de acuerdo al INV, esta producción va a ser muy buena, por lo que han iniciado conversaciones con las autoridades, que Leiva resumió:

“Esa charla con Sebastián Lafalla, que es el presidente del INV, fue consensuada; conmigo y con la gente de Tunuyán. Nosotros determinamos que el precio piso para este año del malbec, que es el tinto que tenemos, no puede ser menos de un dólar el kilo, y en las blancas que escasean justamente por culpa de la industria que muchos años la despreció, estaría en un dólar diez, un dólar veinte”.

“La ley 9193 establece que nos tenemos que sentar a acordar un precio. Bodegas de Argentina, no sé por qué razón, mandó una carta a la mesa de concertación que ellos no iban a participar, o sea que Bodegas de Argentina se da el lujo de despreciar ley provincial y no interviene; Fecovita tampoco participa, salvo a través de Acovi, que representa cooperativas, donde son pequeños bodegueros tanto del Este como de Valle de Uco, que nos sentamos en la mesa acordando un precio”, explicó.

Entonces, el problema para el dirigente es que “hay una posición dominante de las bodegas, es una posición dominante claramente, hay muchos productores que han naturalizado eso”, lo que consideró “sumamente grave, por eso cada vez tenemos menos productores. Pero hay leyes de por medio, lo tiene que hacer respetar el poder ejecutivo”, remarcó.

También precisó que los Ejecutivos provinciales son los responsables de hacer cumplir la ley, y si no hay acuerdo del precio están obligados a ir a una cámara arbitral, cosa que no se hace.

“Nosotros hicimos todos los deberes. Generamos calidad, generamos entregas a término, pero ¿qué pasa? ‘Traé la uva, después te digo cuánto te pago y cuándo te la pago’. Eso no existe en el mundo. Solamente en Mendoza existe. Por eso que en vendimia no hay nada que festejar hasta que no se arregle esto”, completó.

Ahora están tratando de llevar las conversaciones al nivel nacional, para poder participar en conversaciones en el ministerio de Economía de la Nación, y a la vez solicitar al INV el sello de lealtad comercial LC. Así, a aquella bodega que cumpla con la ley 9133 se le puede dar el sello de lealtad comercial, que consideran que va a ser un gran una gran ventaja para el consumidor, porque quien compre la botella LC va a saber que ese bodeguero cumple con el productor.

