Previo a la apertura del mercado, Caputo prometió acuerdo con el FMI "antes de fin de año"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un nuevo acuerdo que adelantó que espera tener un nuevo programa "antes de fin de año". En esa línea, aclaró que vendrán "fondos frescos".

Además, brindó nuevas definiciones sobre la política monetaria, la inflación, el cepo, la dolarización y la devaluación, todo a horas de que abra el mercado, en una clara señal para intentar calmar el precio del dólar blue, que este miércoles marcó otro récord vendiéndose a 1.450 pesos.

"El FMI recibió con beneplácito el nuevo programa monetario y lo aprobó en 48 horas", dijo el ministro de Economía. Sobre el nuevo acuerdo con el Fondo, afirmó: "Estamos empezando hablar del nuevo acuerdo, pensar (en llegar a un acuerdo) en septiembre es mucho, pero seguro este año".

Además, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre, que el nuevo programa "supone fondos frescos", aunque se aventuró a decir montos y aclaró: "Todavía no hemos llegado a ese plano".

Luis Caputo: "El peso se va a fortalecer"

En tanto, Caputo además brindó nuevas definiciones sobre la política monetaria, en las que profundizó sobre lo que ocurrirá cuando se avance en la competencia de monedas, idea que desplazó definitivamente a concepto de dolarización, el principal caballito de batalla de campaña que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada.

"En la competencia de monedas, el peso se va a fortalecer por un problema de escasez. La base monetaria amplia es la oferta total de pesos, es el total de los pasivos del BCRA" explicó el ministro.

"Por otro lado, tenés la base monetaria común, que es el dinero circulante más los encajes. Es de alguna manera la demanda de dinero, los pesos que vos querés tener en el bolsillo. Cuando hay mucha inflación y cuando la tasa es muy alta, vos no querés tener ni un peso porque se te desvaloriza. La demanda de dinero colapsa. Es un poco el escenario que había antes" amplió Caputo.

"Ahora, estamos en una situación en la que la demanda de pesos se está recuperando. Que suba la base monetaria es lo que nosotros queremos ver. Si antes tenías 1.000 pesos en el bolsillo, ahora vas a querer tener 10.000. Esos pesos que vos tenés ahora, el BCRA ya no los tiene que retirar del mercado y remunerarlos, es decir, no es emisión. Que suba la base es positivo, no negativo", dijo en Radio Mitre.

El dólar blue marcó otro récord

El dólar blue estiró su racha alcista este miércoles y encadenó su tercera rueda consecutiva con subas. En la jornada de ayer, avanzó diez pesos para negociarse a $1.420 para la compra y $1.450 para la venta, volviendo a establecer al cierre de la rueda un nuevo récord nominal

En lo que va de julio, anota una suba de 85 pesos o 6,2 por ciento y en lo que va del año justa un 41,46%. Si bien al mirar el acumulado del año sigue por detrás de la inflación, es para destacar la dinámica de los últimos 60 días donde subió más de 400 pesos la cotización.

Por el lado de los dólares financieros, las cotizaciones operaron mixtas y luego de algunas jornadas que cerraban en el mismo nivel, hoy volvieron a separarse dejando el canje en el 1,3%.

El dólar MEP cedió $12 (-0,86%) para quedar en $1.374,90 mientras el contado con liquidación se apreció 6,62 (+0,48%) para cerrar en $1.393,21.

Por su parte, el dólar mayorista tras el feriado de ayer ajustó 1 peso arriba del cierre del lunes pasado y quedó en $919,50. De esta manera, la brecha con el blue se establece en el 57,7%.

El valor del billete en el Banco Nación es de $937,50 y en el promedio de los bancos es de $957,91.

Con información de Ámbito y NA