Prevén que Argentina recupere la soberanía energética en el 2024

Tras 14 años, Argentina podría volver a tener superávit en la balanza energética según estimaciones del Ministerio de Economía de la Nación, que proyecta concluir la primera etapa del gasoducto Presidente Néstor Kirchner en junio próximo y continuar con tareas de mantenimiento y ampliación de otros tres gasoductos.

La intención es aprovechar todo el potencial gasífero de Vaca Muerta, que hoy no puede utilizarse en su totalidad por la incapacidad de transportarlo a gran escala a las regiones de mayor consumo del país.

Asimismo, esto permitirá, según estiman las autoridades, ahorrar vía sustitución de importaciones de energía unos u$s 4.200 millones al año. Pero también se prevé la posibilidad de exportar el gas que Argentina no consuma por un monto a determinar pero que podría llevar el superávit energético a los u$s 7.000 millones sin un techo determinado.

Hoy el gasoducto tiene un avance general del 45%, y para junio, cuando esté operativo, habrá alcanzado el 75-80% de avance. Esto ocurre porque para que se llegue al 100% se deben terminar tareas inherentes al fin de una obra, como la recomposición del suelo, pero no se esperará para eso para ponerlo en marcha, explicaron fuentes cercanas a Agustín Gerez, titular de la empresa estatal Energía Argentina SA (ex Enarsa).

La intención es que el 20 de junio, Día de la Bandera, se ponga en operación la primera etapa del gasoducto de 573 kilómetros que van desde Tratayén (Neuquén) a Saliquelló (provincia de Buenos Aires).

Sólo si se finaliza la etapa 1 del gasoducto NK, se prevé un ahorro de u$s 4.293 millones por la sustitución de importaciones de gasoil, fuel oil y GNL para generación de energía eléctrica, un monto al que se llega entre el invierno del 2023 y 2024. Luego, si se concreta la reversión del gasoducto Norte y la segunda etapa del NK, se sumarán otros u$s 3.168 millones, detallaron fuentes de Energía Argentina. Con la segunda etapa, la ex Enarsa estima que se podrían transportar 39 MMm3, lo cual implicará una ampliación del 25% de la capacidad total del sistema troncal.

Con mayor infraestructura y producción, Argentina podría volver a tener superávit en la balanza energética en el 2024, según se ilusiona el Gobierno. Sería un hecho significativo desde la macroeconomía, que no ocurre desde el 2010, hace 14 años, según Daniel Dreizzen, consultor de Aleph Energy-Ecolatina citado por Ámbito. Dreizzen estima que este año la balanza cerrará negativa en unos u$s 2.500 millones, y el año que viene será positiva en u$s 4.000 millones. Desde otras consultoras como Economía y Energía, de Nicolás Arceo, también tienen proyecciones con signo positivo para el año que viene.