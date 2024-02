Luego de una inflación récord del 25,5% en diciembre, se espera que el índice de enero sea menor, aunque eso no significa una buena noticia, por el contrario, seguirá siendo nocivo para el poder adquisitivo de los trabajadores que a diario pierden contra la suba de precios. Además, el derrumbe de la actividad económica, del 28,5% en enero, según la CAME, no ayuda a mantener los índices de empleo.

A pesar de este contexto, economistas advierten que para junio la cifra de inflación podría ser tan solo de un dígito, no obstante, cada vez son más las empresas que analizan o anticipan despidos de personal.

El dato surge de una encuesta realizada en enero por IAE Business School entre 268 firmas a nivel nacional y el resultado arrojó que el 11% de las pequeñas y medianas empresas prevé reducir sus plantillas. Es el nivel más elevado desde el 1º semestre del 2022. A su vez, la proporción que plantean que no van a despedir se redujo al 60%, el nivel más bajo también comparado con el 1º semestre.

Esta situación se debe a que las empresas están con la demanda en baja y no se le puede trasladar los aumentos de los costos a los precios, entonces para poder compensar tienen que mejorar la competitividad.

Además, la encuesta del IAE muestra que 29% de las empresas dice que “quizás” tengan que reducir sus planteles, lo que también marca el nivel más elevado desde el 1º semestre del 2022.

Los economistas del IAE, que es la escuela de negocios de la Universidad Austral, no obstante, tienen una interpretación positiva de las expectativas de los empresarios.

“Para el 59% de las pymes, la situación del país en el primer semestre no empeorará. En particular, 31% de los empresarios consultados prevé que la coyuntura mejorará”, dice el reporte.

El trabajo señala que “estos porcentajes reflejan un mayor optimismo en el empresariado pyme en comparación con los obtenidos en un sondeo similar realizado en junio, cuando solo 38% de los consultados esperaban un escenario igual o mejor”.