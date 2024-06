Paradoja argentina: por qué caen las exportaciones agropecuarias

La Argentina marcó desde siempre pautas sobre exportacion de productos del agro, en esecial trigo y maíz hasta la conversión de la soja como una de las principales commodities en el mercado internacional de alimentos.

Sin embargo un informe internacional señala que a pesar del lugar de preferencia que ocupa es el único país cuyas exportaciones decrecen.

requirió la opinión del ex ministro de Agricultura del gobierno nacional, ex diputado nacional Ricardo Buryaile, quien además hoy es productor agropecuario.

Exportaciones

Refiriéndose al tema de la caida de las exportaciones expresó: "Hay un reciente informe del Banco Mundial que pinta con claridad lo que pasa en la política exportadora argentina".

"En primer lugar, la imprevisión absoluta, el cambio permanente de reglas de juego y la excesiva presión impositiva, son las que cosas que básicamente están haciendo que la Argentina pierda participación en el comercio mundial".

"El complejo agroalimentario ha caído sustancialmente caso un 20%, es el único país que ha caído en el nivel de exportación hasta un 20% en los últimos años, por lo tanto, hay que revisar la presión impositiva, el cambio constante de las reglas de juego que hace que la gente no se anime a entender, tanto en economías regionales como en ganadería por ejemplo".

"Las producciones son ciclos a mediano y largo plazo, uno no puede encarar una producción no sabiendo qué va a pasar el año que viene, dentro de tres o cinco años, entonces dentro de imprevisión está la política fiscal, la política cambiaria, la apertura y cierre de exportación, la autorización para exportar y el cierre para exportar, el permiso para importar insumos o no, a veces hay insumos que requieren ser importados pero muchas veces no había dólares y no se podía importar".

"Incluso todavía estamos teniendo algunas restricciones de ese tipo. Argentina es el tercer exportador de alimentos pero ha caído un 20% en los últimos años", reveló.

Presión fiscal

"Hoy el problema es la exagerada presión fiscal sobre un sector con la excusa de la mesa de los argentinos, Argentina no crece en su volumen en el sector agrícola hace 10 años y Brasil ha duplicado por ejemplo la producción de soja",

"Esa excesiva necesidad fiscal que toma al sector agropecuario no como un sector de desarrollo sino como un recurso fiscal hace que sea un tembladeral económico, porque el sector agroalimentario representa el 17% del PBI, el 11% de los recursos fiscales, el 24% de la mano de obra formal, 65% de las exportaciones entonces, por todas estas necesidades fiscales, desprolijidades de los sucesivos gobiernos y el excesivo gasto del estado siempre se recurre al mismo sector y se lo sigue postergando, es el único productor de alimentos que no ha crecido en los últimos 20 años".

Puerto cerealero

"Todo lo que sea desburocratizar es bueno porque la burocracia le cuesta plata al sector privado, desincentiva, cuando uno tiene que trabajar con cinco registros, diez registros, permanente estar con informes que se pueden obtener de otros organismos públicos, eso es burocracia y termina cansando y generando castigos, por lo que quitar burocracia está bien siempre y cuando el estado no pierda el poder de información que siempre se necesita".

"Ahora, lo sustantivo no pasa por cambiar el formulario que se llena o no, lo esencial y central es pensar en quitarle la carga impositiva, todavía hoy tenemos una altísima carga impositiva, se ha amenazado 20 veces con que se iban a quitar".

" Pero para las economías regionales, en muchos casos productos que están gravados es un ancla enorme fundamentalmente para las producciones que son importantes como Mendoza gran productora vitivinícola, de ajo, de oliva, pero lo central es pensar que pueden subsistir como una necesidad de equilibrio macro económico y fiscal, por un tiempo, algunos derechos de exportación fundamentalmente los que más recaudan que es el complejo sojero, que es más del 60% de la producción en Argentina".

Falta de políticas de Estado

"Lamentablemente no veo políticas de estado en ningún área. En el sector agropecuario no hay políticas de estado, porque un gobierno sube exportaciones, cierra derechos de exportación, otro gobierno viene baja los derechos de exportaciones, después viene otro y cambia las reglas de juego, otro prohíbe las exportaciones, viene uno que dice que las va a liberar y presenta un proyecto para subirlas"

"Lamentablemente en Argentina lo que hoy Milei plantea con el RIGI para las inversiones de 200 millones de dólares no lo tenemos para los productores locales, para los empresarios locales, que es una previsibilidad en materia impositiva o de exportaciones, eso no hay y lamentablemente esta decisión del presidente de no hablar, no acordar, yo no he visto ninguna foto con ningún gobernador desde que asumió Javier Milei, nos quita la posibilidad de tener una política de Estado".

Cosecha

"Javier Milei gobernará cuatro años, podrán ser ocho, después vendrá otro y otro pero nada de lo que se está decidiendo hoy uno puede decir lo votó el radicalismo, el Pro, el peronismo, la Libertad Avanza que son los partidos que pueden tener injerencia en el gobierno en los próximos 20 o 30 años, no alcanza con que uno solo partido decida qué va a pasar, lo hemos visto con el Kirchnerismo que creía que iba a durar toda la vida y no duró entonces, hoy viene otro gobierno y cambia las reglas de juego, lo bueno sería que este gobierno de la Libertad Avanza entendiera que dialogar no es signo de debilidad, todo lo contrario, es síntoma de madurez", concluyó Buryaile.