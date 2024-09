El economista Sebastián Cao, analista de la consultora Econométrica, otorgó una entrevista a Noticias Argentinas en la que compartió su visión del presupuesto nacional, las expectativas inflacionarias y el escenario económico de cara al 2025.

Cao consideró que el mensaje del Gobierno es claro: "el equilibrio fiscal se va a respetar a rajatabla". "El horizonte es ese, y cualquier desvío se corregirá o bien con una reducción del gasto o mediante la devolución de impuestos", añadió.

Al mismo tiempo, expresó que si bien "no es descabellado pensar en una inflación de entre 18% y 20% para el próximo año", esto dependerá de factores importantes como los salarios, las jubilaciones y la recuperación de la actividad económica.

"Estamos viendo una meseta en la inflación, pero hay una mayor resistencia a la baja debido a la recuperación económica", analizó, y luego remarcó: "En el mundo desarrollado, las inflaciones suelen rondar el 2% o 3%, como mucho".

Respecto a la recesión, Cao se mostró optimista. "El salario ha recuperado poder de compra en los últimos cinco meses, aunque no ha vuelto a los niveles de años anteriores", comentó. Al mismo tiempo, remarcó que el sector privado ha mostrado una recuperación significativa, pero el público aún tiene rezagos. Por ese motivo, advirtió que las políticas del Gobierno, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), serán claves: "El modelo al que estamos migrando se va a basar sobre todo en la inversión y las exportaciones, el gasto público no será el motor de crecimiento". "Las inversiones que fomenta el RIGI tienen plazos largos, y no necesariamente demandan giro de utilidades a corto plazo", analizó.

"Las inversiones van a traer demanda de empleo genuina", remarcó y advirtió acerca de la necesidad de absorber el empleo público, "En los últimos 12 años, lo único que ha crecido de manera sostenida es el empleo público".

Respecto a sus expectativas de crecimiento para el Producto Bruto Interno (PBI), que el Gobierno estima en un 5%, consideró que si se cumple esta proyección, "volveríamos a niveles de 2017" pero que se requerirá "un par de años de crecimiento sostenido a tasas del 5% o más".

Con información de NA