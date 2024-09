Mauricio Badaloni: "Hay puntos de coincidencia con el Gobierno nacional"

El presidente Javier Milei fue el orador principal de la celebración por el Día de la Industria, que se llevó a cabo este lunes, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

En ese encuentro estuvo presente el empresario mendocino Mauricio Badaloni, integrante de la entidad nacional, quien, entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, destacó sobre la celebración: "Es un día muy importante para los industriales argentinos y mendocinos porque los países que crecen se miden por su evolución industrial y su innovación, y eso es todo un dato".

Y comentó que en el acto del lunes "se vio un arco del sector privado conjunto escuchando, dando la posibilidad de que Milei estuviera presente: es el Presidente de la República, y no es un factor menor. Es también importante porque siempre se vieron algunos efectos de rivalidad, pero ahora estamos todos tratando de mirar en la misma dirección".

El empresario mendocino resaltó que "fueron importantes las menciones que se hicieron en función del RIGI, cómo se está trabajando y cuáles son las expectativas que se están manifestando, con cerca de 50 mil millones de dólares y algunos documentos ya firmados para próximas inversiones. También se habló de las leyes que han sido aprobadas, como la 'Ley Bases', tan importante para pensar en una Argentina nueva, haciendo hincapié en los costos que tiene hoy el Estado y que de alguna u otra forma se los traslada a la industria, a los comercios y a los servicios".

"Hay consenso" en varios asuntos

Además, "se hizo un fuerte hincapié en el financiamiento, que los bancos a poco a poco están aprendiendo su gestión de banco que, como en el resto del mundo, es prestarles a las compañías por su proyectos y sus flujos. Además, tratar de apalancar por encima del 50% su base monetaria, cosa que llevamos 20 años trabajando con un margen del 5, el 4%, cuando el resto, 95 o 96%, lo ocupaba el Estado. Y eso también es parte de la corrección que se viene dando", indicó Badaloni.

En la UIA hay conformidad con las propuestas del Gobierno de Milei. (Foto: web)

También resaltó que "se habló mucho del equilibrio fiscal, de generar lo que necesita la economía, que es confianza, y una macroeconomía que nos permita predecir lo que pueda suceder a futuro. También, tener un Estado con un achicamiento permanente, que de alguna u otra forma permita bajar el costo argentino, que en muchos de los casos son regulaciones que se han instrumentado en política, en leyes que en el fondo pretenden salvaguardar algunas cosas pero terminan perjudicando a las minorías".

Al respecto, consideró que "en eso hay muchísimo acuerdo, mucho consenso. Y en los temas más álgidos, como ir bajando los impuestos a la importación y el Impuesto País, el Presidente aseguró que conoce los costos industriales y el daño que ha hecho el Estado, y que entiende que tiene que ir a una ecualización y va a ser cauto a la hora de generar aperturas irrestrictas, que lo están estudiando permanentemente para no generar un impacto negativo".

Tras una baja en los costos

"Para muestra sobra un botón. Vimos a la CAME en su conjunto, a todo el Ministerio de Economía, salvo (el ministro Luis) Caputo, y al Presidente, indudablemente materializando lo que no se pretende hacer, que es un 'industricidio', y siendo muy cuidadosos, entendiendo que los datos de los informes en los que ellos se basan a nosotros nos parecen bastante positivos. Justamente siempre se habló de un ida y vuelta entre ese costo falso argentino que en el fondo también es responsable el Estado", explicó el entrevistado.

"O sea, no se habló de culpas solo del sector privado y de cuestiones prebendarias, lo que siempre resulta cuando uno se inmiscuye más en diálogos políticos. Se habló de otra manera, se habló de datos, de asimetría, del entendimiento del Estado y que todo el cuerpo del Ministerio de Economía lo tiene muy claro. Que lo que están buscando es generar menores regulaciones que se traduzcan en baja de costos que permitan tener una industria pujante para que definitivamente podamos exportar", agregó.

Los industriales esperan que la eliminación de regulaciones se traduzca en una baja de costos para la actividad. (Foto: web)

Después, Badaloni se mostró positivo "porque es una muestra de que frente al temor que uno pueda tener, lo que hay que tratar de hacer rápidamente es buscar financiamiento en los bancos para poder dar el salto tecnológico. Por otro lado, van bajando los impuestos de importación -indudablemente están bajando y lo ponderó Milei-, y es el primer Gobierno en 123 años en bajar en un 30% el gasto público. Es un dato que en ninguna parte del mundo se ve cómo la economía o la sociedad podrían resistirlo, cosa que acá está sucediendo".

"Impuestos aberrantes"

"El Estado está haciendo el ajuste, aunque no de la manera que a todos nos gustaría, generando una cuestión de bonanza rápidamente, pero sí son conscientes de eso y lo materializan en su discurso. Y manejarse con datos para nosotros es muy importante, porque muchas veces discutimos contra la política de decir y no contra los datos, que son los que nos dan los malos resultados", aseguró.

Con respecto a las expresiones de Milei de que para proteger la industria se le robó al campo y lo único que se generó fue un sector adicto al Estado, Badaloni indicó que "la UIA no comparte eso, pero es verdad que hubo muchas regulaciones que se han ido generando dentro del mismo entorno de la política. Como también en muchos de los casos hemos tenido empresarios que en el fondo no eran empresarios y estaban apadrinados por algún sector político. Pero esto no representa a la industria como tal".

También remarcó que "al Presidente no le molestó que los industriales le pidieran reducir la presión fiscal, sino que lo ponderó, lo puso en la mesa y dijo que van por un achicamiento del Estado. Creen que todas esas regulaciones y esos costos de más de 190 impuestos son aberrantes".

"La industria siempre tiene estabilidad, industria que se cierra prácticamente se pierde en su 100%. Nos pasó con la construcción, la caída del empleo ahí es más rápida y más importante, pero la industria tiene indicadores que -si bien no son tan positivos- no son de mucha gravedad. Nuestra economía real es un 16 o un 15% menos de lo que veníamos trayendo. Y en el intermensual se está dando algún resultado positivo, y es ahí donde se hace mucho hincapié, se manifiesta mucho una cierta estabilizaron de esa bajada", expresó.

Una logística "muy cara"

Badaloni volvió a remarcar que "hay mucha expectativa por la baja del Impuesto País y por las leyes que se están trabajando, como la ley laboral, además del financiamiento de los bancos, que poco a poco van entendiendo cómo prestarle al sector privado. Y empezar a ver los proyectos a futuro, con un RIGI que empieza a generar algunos contratos en materia minera, petrolera y energética, en las que ya se estarían vislumbrando fuertes inversiones. Ahí un poco la expectativa empieza a traccionar en eso".

En los puertos chilenos se aplican costos muy inferiores a los que se aplican en las terminales argentinas. (Foto: web)

Además, el empresario refirió que "en la industria la logística tiene un impacto fenomenal y la UIA ponderó que la logística en Argentina tiene un 43% de mayor costo que en otros países de la región. Por ejemplo, en la última reunión en Chile junto con Milei se pudo ver con claridad los costos de los puertos chilenos contra los puertos argentinos y ahí se ponderó que hay una diferencia superior al 40%".

"Logística no es solo el camión, el flete, sino también todo lo que implican los costos sindicales, regulaciones y demás costos de uso de los puertos, que en Argentina tenemos el sistema 'a la nacional' y en Chile tenemos otros costos. Y eso se tiene que ponderar para tener una industria cada vez más productiva y eficiente", opinó finalmente Badaloni.