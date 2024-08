Martín Rapetti: "Con cepo no se puede crecer varios años seguidos"

Días atrás, el presidente Javier Milei aseguró en una entrevista radial que "el día que cerremos los problemas de los stocks del Banco Central, el día en que la base monetaria amplia coincida con la tradicional y la inflación converja a cero, el cepo va a ser historia porque lo vamos a levantar".

Acerca de esa afirmación del mandatario argentino, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, el economista Martín Rapetti, director Ejecutivo de la Consultora Equilibra, consideró que "es un tema complejo. No es fácil, pero ciertamente la evidencia que estamos viendo de parte del Gobierno es encontrar una situación de comodidad con el cepo, porque está poniendo mucho énfasis en bajar la inflación y para eso le sirve mucho seguir atrasando el tipo de cambio, que siga bajando en un 2% (mensual)".

El economista Martín Rapetti considera que "con cepo no se puede crecer". (Foto: Web)

"Eso le sirve como para ir empujando hacia abajo la inflación. El precio de los bienes importados y los exportables se está ajustando al 2% mensual, que es la tasa de devaluación que está poniendo el Gobierno, y eso lo ayuda a seguir tirando la inflación más abajo, pero al costo de que la situación del dólar se vuelva cada vez más comprometida", agregó.

Con respecto a si el cepo es un impedimento decisivo para que no lleguen inversiones, Rapetti estimó que "con cepo no se puede, y si uno mira la experiencia de Argentina desde noviembre del 2011, cuando Cristina Kirchner impone la primera versión del cepo, desde ese momento la economía Argentina no ha podido crecer de forma sostenida, por el contrario, ha caído en forma tendencial. El ingreso por habitante en 2024 va a ser de alrededor de 15% abajo de lo que era a fines de 2011, cuando se puso el cepo".

"El cepo no sirve para crecer, es un impedimento para el crecimiento sostenido. Ciertamente, el presidente Javier Milei sostiene que no es verdad que no se puede crecer, y yo agregaría que eso sería solo en el corto plazo. Porque un año se puede crecer un poco con cepo, pero no se puede crecer varios años seguidos", opinó seguidamente el entrevistado.

Javier Milei encontró al asumir un panorama complicado. (Foto: web)

"Tenemos un Presidente que dejó de ser un economista que hablaba en la radio y en la televisión, y hoy se encuentra con dificultades políticas. Se encuentra con la disyuntiva de que si corrige el tipo de cambio impediría una salida del cepo, y eso va a tener un impacto en la inflación, porque va a hacer caer el poder de compra de los salarios. Eso va a generar un impacto más recesivo y una situación muy comprometida. Paradójicamente, la estrategia política que está llevando Milei presidente es la estrategia que el Milei economista criticaba tan fuertemente en su momento. Eso es una paradoja y es lo que estamos viendo", resaltó.

También se refirió a la diferencia que se ve con la situación en 2015, cuando Macri levantó el cepo a los pocos días de asumir. Al respecto, Rapetti consideró que "la Argentina del 2015 era distinta a la de diciembre del 2023. Hay factores que eran peores en el caso de Milei: el primero es que el cepo que heredaba Macri era más suave que el que heredó Milei. La segunda diferencia es que el Banco Central, que heredaba Macri tenía reservas levemente negativas, mientras que Milei la hereda con casi 11 mil millones negativos, o sea, mucha deuda en corto plazo en dólares".

Mauricio Macri contó con más margen de maniobra al llegar al gobierno porque la deuda heredada de Cristina Kirchner no era tan grande. (Foto: web)

Para el economista, el tercer factor es que al asumir Milei "el sector privado estaba muy endeudado afuera, las industrias tenían mucha deuda con sus proveedores extranjeros porque no les permitían pagar las importaciones, mientras que el cuarto factor diferencial es que Macri heredó un Estado desendeudado y tenía mucho margen para tomar deuda, financiarse con los mercados de capitales, y de esa manera traer dólares a la economía. En cambio, Milei se encuentra con el Estado hacinado en el mercado de capitales, sin acceso al crédito".

Por la falta de credibilidad es difícil que lleguen inversiones en el corto plazo. (Foto: web)

"Y hay un quinto elemento, que es el grado de credibilidad que tiene Argentina, que es muy bajo. Entonces se hace difícil que la gente pueda traer dólares a la Argentina para invertir. Todo esto hace que hoy levantar el cepo sea más complicado", expresó después.

"El Gobierno creyó que era mucho más fácil resolver los desequilibrios que heredaba y que podía hacerlo en simultáneo con la baja de inflación, pero creo que esto es un callejón sin salida. Se metió de lleno en querer bajar la inflación y se está metiendo en una dinámica que le va a costar mucho, que es salir del cepo sin una corrección cambiaria brusca", aseguró finalmente Rapetti.