El oficialismo sigue perdiendo legisladores de sus ya exiguos bloques

Las internas del Gobierno, traducidas en una enorme cantidad de funcionarios corridos y despedidos, también están haciendo daño en un área clave, como es el Congreso, donde pese a ser una fuerza muy minoritaria, pierde miembros por los desacuerdos internos, tanto en Diputados como en Senadores.

Andrés Gilio, analista político, director de la consultora Opina Argentina, dialogó con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), donde expresó: "Tenemos que contextualizar a la Libertad Avanza como un fenómeno político casi aluvional, si le preguntamos a todos los diputados y senadores de La Libertad Avanza qué estaban haciendo hace dos años; si se imaginaban que iban a estar en esta situación, me arriesgo a contestar que la mayoría de ellos no se imaginaba estar en el lugar que están ahora, entonces, fue un armado que se hizo casi bajo una erupción política, un terremoto político que se empezó a gestar no hace mucho tiempo y que cobró una magnitud y una fuerza sorprendente en las elecciones del año pasado.

"La Libertad Avanza no es un partido político como lo puede ser el peronismo, el Pro, radicalismo donde traen trayectorias y experiencias de vida de larga data. Es un partido político que se crea al calor de la figura de Javier Milei básicamente y que en estos momentos está atravesando un período de crecimiento político, y lo que está pasando es un poco esa inmadurez que aflora a un proyecto político que es tan reciente".

Andrés Gilio

Para ilustrarlo recurrió a una comparación: "Sacando cuestiones ideológicas y también geográficas, es muy recurrente que partidos políticos que tienen un proceso de crecimiento tan rápido y llegada al poder tan veloz les ocurra lo mismo, por ejemplo, un partido político que afloró en Italia hace unos años que era el partido Cinco Estrellas de un señor que se llama Beppe Grillo, que era un comediante, que también con un discurso muy anti política logró conjugar una serie de dirigentes políticos que venían de experiencias, no solo políticas, sino de vida muy difíciles, y después lograr mantenerlos unidos bajo una agenda legislativa común también produjo cortocircuitos y muchos conflictos internos".

"El gobierno de Milei llega con un mandato muy claro de parte de la sociedad, que es restaurar o recomponer un orden macro económico, sobre todo anclado en la idea de bajar la inflación. En ese sentido, lo que ha hecho es decir mi principal objetivo es bajar la inflación, lo única variable por la cual me va a juzgar la sociedad en un primer momento será ésta, todas las demás cuestiones quedarán relegadas o en función a este objetivo y en eso entran las variables políticas", remarcó, y yendo a este estado de diezmar sus filas legislativas, añadió: "En el aspecto legislativo, está en una minoría parlamentaria inédita para lo que es la historia política argentina, desde el '83 hasta la fecha, y las coaliciones son muy de votación a votación, muy circunscriptas a momentos específicos, muy coyunturales".

"Siempre es mejor si tenés pocos legisladores tenerlos unificados y disciplinados legislativamente, pero en ese sentido, no es que al gobierno se le rompe o pierde una mayoría por un grupo de diputados que se pasan a la oposición o se van del bloque; estos conflictos se iniciaron antes de que se asuma el gobierno, cuando fue la pelea con Carolina Píparo", Continuó Gilio, destacando que por eso "ha tomado mayor relevancia, por lo que podemos leer en su relación con Macri, tratar de alinear a su principal socio político, que es el Pro, y que esa coalición gane un poco de estabilidad".

Milei y el expresidente Mauricio Macri

Un nuevo bipartidismo

Al consultarle sobre escenarios futuros, el politólogo afirmó: "Argentina es un país difícil para pronosticar pero si uno tuviera que hacer un pronóstico, me parece que vamos hacia un nuevo bipartidismo; por un lado, hay una coalición que se estructura alrededor de la figura de Javier Milei que va a terminar de alguna manera nutriéndose con la mayoría de las figuras, los votos y los legisladores de Juntos por el Cambio o del Pro", y por otro lado vislumbra una oposición "que es donde estarán los mayores interrogantes, alrededor del peronismo.

"La duda es qué perfil o características tendrá ese nuevo peronismo y ahí hay tres andariveles: uno, una oposición que sigue fragmentada donde tenemos al Kirchnerismo y a sectores moderados del peronismo con figuras como Squiaretti, Pichetto, Randazzo y algún otro dirigente relevante del peronismo, algún gobernador del norte de la Argentina que se sume a esa vertiente".

"Otra posibilidad es que se pueden articular con actores de ex Juntos por el Cambio que no quieren estar ni con el Kirchnerismo ni con Milei, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador de Santa Fe, Pullaro, hay que ver si eso logra amalgamarse en una tercera opción, y otra alternativa puede ser que el peronismo logre conciliar a todos los actores que dije, lo veo más difícil, es como armar un gran frente electoral contra el gobierno".