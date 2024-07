Los sectores mineros se entusiasman con las oportunidades que se abren

Con el litio transformándose ya en una realidad, que responde a la creciente demanda mundial impulsada por la reconversión de la movilidad hacia lo sustentable, y con vastas reservas que lo ubican como el segundo país con mayor cantidad de recursos en el mundo sólo detrás de Bolivia, y con el cobre como promesa marcada también por la alta demanda del mundo tecnológico, la minería en nuestro país se ha vuelto en una promesa de dólares y desarrollo.

Así lo ven las empresas involucradas, y así lo destacó Alejandra Cardona, directora Ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), donde indicó: "En materia minera, desde hace un tiempo venimos comunicando que el litio es una de las grandes oportunidades que está teniendo la industria a nivel nacional, y esto se concentra en las provincias del NOA, Salta, Jujuy y Catamarca", agregando que "se abre también una gran esperanza entorno a la producción de cobre en la zona central, en San Juan, algo en Mendoza, y también en las provincias de Salta y Catamarca. Eso es lo que hoy está marcando la agenda".

Alejandra Cardona, CAEM

"Estos dos minerales son importantes porque son los más relevantes para ir haciendo transición energética", continuó la dirigente, "son minerales altamente demandados globalmente y tenemos la oportunidad de poder producirlo. En el caso del litio ya tenemos una producción que se está colocando en los mercados internacionales y en el caso del cobre tuvimos producción y ahora se renueva la esperanza con importantes proyectos".

Sobre el papel del RIGI para el crecimiento de esta actividad, sostuvo: "El RIGI proporciona condiciones que son necesarias para la industria, para poder avanzar hacia inversiones de esta envergadura. Si bien el RIGI plantea un piso de volumen de inversión, es bastante inferior a lo que demandan los proyectos mineros", y precisó: "un proyecto de litio estamos hablando de un promedio de 700, 800 millones de dólares y un proyecto de cobre como los que tenemos en cartera y pronto a iniciar, hablamos de un promedio de 4 mil millones de dólares de inversión. El RIGI está hablando de 200 de mínima y sí es un aliciente o un impulso adicional que la industria ve con buenos ojos para poder avanzar en estos programas".

Sobre el impulso que se pretende dar al sector, y el rol que les cabe como empresarios, estimó: "Es una redefinición de cuál es el objetivo que tiene la Argentina para ir hacia adelante con su desarrollo de sectores industriales. Nosotros venimos de muchísimos años de historia marcada por un desarrollo vinculado a la producción agropecuaria y también con alguna cierta identidad en algunas jurisdicciones vinculadas a la producción petrolífera. Lo cierto es que en minería no, solo en algunas pequeñas locaciones se tiene este registro que ha marcado generaciones de familias de mineros, pero no tenemos un reconocimiento a nivel nacional de esa producción como algo relevante".

Litio

Además, sobre lo que significan hoy, remarcó: "es un sector pequeño, las empresas de producción que hoy tenemos en el país son un puñado, no llegan a 20 empresas de una envergadura significativa, que son las que hoy alimentan el grueso de exportación que tiene este sector a nivel nacional. Con lo cual hoy tenemos la oportunidad de generar una verdadera transformación y decir que el sector minero es tan relevante como el campo; no en los mismos niveles, en los mismos volúmenes pero puede ser un sector que genere oportunidad en regiones en donde otras actividades no son tan significativas".

"El empresariado tiene claro que avanzar hacia eso es una oportunidad. Avanzar donde ya tenemos proyectos que son conocidos y bien estudiados en profundidad, y de los que sabe cuál es el camino o la planificación que puede darse en los siguientes años para poder anticipar los beneficios", remarcó Cardona, especificando que "los de cobre son ciertamente los que pueden generar la transformación; hablamos de duplicar la cantidad de empleo que tiene el sector en su conjunto, no solo con el cobre, el impacto que puede tener un proyecto de litio en el norte, recientemente se inauguró la planta de producción de litio en Salta y eso significa empleo. Es relevante y en ese sentido enmarca una diferencia respecto de lo que teníamos".