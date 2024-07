Bridgestone pidió la apertura de un concurso preventivo

El sector de los fabricantes de neumáticos arrastra problemas desde hace tiempo, pero se han agravado profundamente en los últimos meses, al punto de que la fábrica Bridgestone Argentina solicitó ante la Secretaría de Trabajo la apertura de un procedimiento preventivo de crisis, para hacer frente a la caída de exportaciones. No es la única, siguiendo en este caso al de la empresa de origen nacional Fate.

La empresa comunicó que "A partir del extenso conflicto gremial del 2022, sufrimos una pérdida de confianza corporativa que generó la transferencia del volumen de exportación de Argentina a otras plantas de la región", y que como consecuencia de ese conflicto, están exportando solo el 10% de lo que proyectaban.

Recordemos que el conflicto fue tan prolongado y grave que la industria debió parar por quedar desabastecida, mientras que entre los consumidores se desató una fuerte demanda que terminó con los precios multiplicados, y sin mercadería disponible.

bridgestone-03-jpg.

El pedido presentado por Bridgestone Argentina ante ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, se hace con el objetivo, según el propio escrito de la empresa el objetivo de "reducción de producción para focalizar las operaciones en el mercado local", por lo cual el camino a recorrer es el de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) , comunicando

Vale recordar que en 2021 la fábrica de capitales japoneses, con su planta en la localidad de Llavallol, Partido de Lomas de Zamora, había abierto un turno los domingos con la incorporación de 350 empleados, con el objetivo de incrementar sus exportaciones por arriba del millón de neumáticos por año, y su récord había sido en 2019, con 65 millones de dólares en ventas al exterior.

Pero luego, tras el conflicto de 2022, la filial local de Bridgestone perdió una inversión de 160 millones de dólares, y por ello las máquinas que en principio iban a ser destinadas a la fábrica de Llavallol fueron redirigidas a las filiales de la empresa en Brasil y Costa Rica.

"Esta reorganización operacional revierte la expansión realizada en 2021, cuando Bridgestone Argentina incorporó personal para aumentar la productividad y satisfacer las necesidades de exportación a América Latina y EE.UU., en ese momento", señaló la empresa, al justificar el pedido de Proceso Preventivo, y de ahí se apuntala la reducción de unos 350 puestos de trabajo, la misma cifra de incorporaciones que había realizado en 2021.

A su vez, el Sindicato del Neumático (SUTNA) denunció que el pedido de Bridgestone es un "lock out" patronal y solicitará que el pedido de procedimiento de crisis "no sea aceptado" por el Gobierno. En los últimos dos años, Bridgestone había repartido un bono por ganancias a sus empleados por 1,3 millones de pesos por trabajador, pero para este año, en cambio, la empresa no reportó ganancias de su ejercicio 2023.