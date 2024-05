Los metalúrgicos argentinos manifestaron su preocupación ante el posible avance del RIGI

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) envió a todos los senadores de la Nación, un documento mostrando su preocupación por la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en la Cámara baja.

La propuesta del Gobierno nacional establece amplios beneficios a empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares en el país, pero sin exigencias referidas a promover a la industria nacional, ni comprar insumos en el país e incluso sin la obligación de liquidar en Argentina el fruto de sus negocios.

Juan Pablo Solis, presidente de la Comisión Joven de ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) y miembro de ADIMRA, en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, explicó: “El RIGI significa que inversiones que vengan a Argentina mayores a 200 millones de dólares van a tener algún tipo de beneficios, ya sean impositivos, aduaneros, estabilidad económica y giro de dividendos”.

“No estamos en contra del RIGI, sino que hacemos algunas salvedades que es agregar la palabra industria, desarrollo local, cadena de valor, entonces, se está desprotegiendo la industria nacional y lo que podemos hacer desde nuestros sectores productivos”, afirmó. Y agregó: “Planteamos que está bien, que se incentive, pero necesitamos igualdad de condiciones con nuestras industrias”.

—¿De qué manera puede afectar a la industria nacional el RIGI si hacen caso omiso a sus pedidos?

—Por ejemplo, si teneos una fábrica que haga latas para la conserva, durazno natural, tomate, y viene una fábrica de afuera a hacer una inversión acá, esa inversión a igual competencia con la industria nacional va a ser un 30% más barata porque hay pagos que no los harán, que serán de impuestos, por ejemplo, el impuesto país para una importación que tenemos que hacer nosotros es del 17,5% entonces, esta inversión si viene mayor a 200 millones de dólares y entra por el RIGI no tendrán que tributar ese impuesto entonces, ahí empezamos con competencias desleales.

—¿Cuál sería el impacto de aprobarse como está el RIGI?

—Hoy sigue siendo muy difícil decirlo y dar números de qué podría pasar, el hecho de que puedan venir empresas, que no sería el inconveniente si fortalecemos el desarrollo local y la cadena de valor local, el mayor problema es que te traigan toda maquinaria usada y que no puedas fabricar nada acá. Por ejemplo: viene una empresa alemana a instalarse con la fábrica de latas, ellos te dan la financiación y te dicen vos tenés que llevar la cadena de valor local, o sea, la maquinaria alemana para ponerla a funcionar en Argentina entonces, ¿qué vamos a poner nosotros?, prácticamente no vamos a poner nada, vamos a pasar de ser todas empresas industriales a ser empresas de servicio.

—¿Cómo se encuentra la industria nacional actualmente y qué proyección hay?

—El panorama es complejo, los números que nos marca ADIMRA en el último relevamiento de marzo tenemos una variación interanual de 17,5% en caída y en lo que va de estos tres meses tenemos una caída del 6,6% y la capacidad instalada hoy está rondando el 45%, venimos en baja, lo positivo es que los puestos de trabajo del sector industrial se están manteniendo. Lo otro muy positivo dentro de nuestro sector es el compromiso que tenemos con la educación, tanto educación técnica como universitaria, donde los ingenieros o los chicos recibidos en una escuela técnica son fundamentales para nosotros, para nuestras pymes. El 95% de empresas que están dentro de ADIMRA son pymes y ahí nos vamos fortaleciendo con estos pibes que van saliendo de universidades, escuelas técnicas, vamos mejorando nuestros procesos productivos, nuestra producción.