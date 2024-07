"Esta recesión era parte esencial del plan"

Podría decirse que estos últimos meses han marcado hitos importantes en la gestión de Javier Milei. Según él mismo declara, se ha terminado el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, y ahora llega la etapa de 'emisión cero'. Tras la sanción de las leyes Bases y Paquete Fiscal, el mandatario asegura que lo que sigue ahora es el 'cambio de régimen monetario', lo que implica detener el crecimiento de la base monetaria, sin mencionar los términos en los que se fijará ese objetivo.

Para comprender un poco más la situación, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicó con el economista Nicolás Aroma, quien comenzó su charla mencionando que "este cambio es una especie de relanzamiento de una primera fase agotada. Le están diciendo al mercado que hay una promesa de hacer más duro el ajuste, y allí entra la incertidumbre general".

"Hacía falta que cayera la economía real para que bajara la inflación. La recesión era parte del plan económico, por eso el gobierno lo relega. Pero sucede -aclara Aroma- que la luna de miel del mercado no debía terminar tan rápido, o al menos no con el costo que implica el ajuste fiscal. Por eso es que en esta semana aumentó el riesgo país, bajaron los bonos, y el dólar blue sigue subiendo". En este sentido, el economista cita la conferencia de prensa en la que, a su entender, "hubo pocas certezas de cómo vamos a ir a una segunda fase, en la que creo que van a hacer más fuerte el torniquete de emisión de pesos".

"Cuando baje la deuda del Banco Central, que genera emisión por los intereses remunerados, la van a pasar al Tesoro. Y cuando la pasás al tesoro -explica Aroma-, te olvidás del instrumento Banco Central y la emisión. De ahí vamos a un sistema de superávit con impuestos, o con deuda del tesoro. La idea general es atarle un poco más las manos, lo que en términos políticos significaría decirle al mercado ''no me has pagado bien en estos seis meses en que te hice ajuste, pero te prometo un poco más".

La segunda (y esperada) segunda fase

Ante las consultas de los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart, conductores del programa, Aroma iba desarrollando una sencilla explicación. Y surgió, obviamente, la duda de lo que está por venir. "La segunda fase es liberar el cepo, y esa fue la única certeza de la conferencia del viernes: el cepo no se libera", enfatizó. "Si el mercado presiona hacia una devaluación, y si esa devaluación es posible, cualquier oficialismo intentará planchar o frenar el tipo de cambio, porque eso genera inflación. Y ahí está la contradicción del gobierno: necesitás dólares para frenar la inflación, y ahí se rompe toda la teoría monetaria de que cuando emitís cero tenés inflación cero", argumenta el economista.

"Ahora tenemos superávit y vamos a emisión cero. Pero si liberás el tipo de cambio, vuelve la inflación. El gobierno tiene que reconocer que si te hacen devaluar, eso cae en los precios. Y si eso va a los precios, volvés a encender la espiral de aumentos y rompés con la idea de inflación a la baja", aclara.

Sin embargo, se apresura a aclarar que no es necesario presionar hacia una devaluación, "aunque es verdad que si no se cuenta con dólares, no se puede plantear un panorama sostenible hacia adelante. Por eso digo que a la inflación hay que medirla a mediano y largo plazo", culmina el profesional.