Luego de que el Gobierno nacional devaluara nuestra moneda en sintonía con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), algunos economistas criticaron al Ministerio de Economía por haber devaluado porque “los números demuestran que no era necesario hacerlo en estos momentos”. Este punto de vista fue destacado en Metaverso, programa de Ciudadano.News, por el economista y coordinador del Departamento de Economía política del Centro Cultural de la Cooperación, Martín Burgos.

“Sabemos que todas las devaluaciones en Argentina generan inflación y el Gobierno, en estos cuatro años, no había devaluado, simplemente, había hecho ese incremento de lo que se llama el 'crawling peg'. Creo que esta devaluación no era necesaria”, manifestó.

Al mismo tiempo, Burgos declaró que “la medida fue tomada por el FMI", y argumentó que “la receta que siempre recomiendan es devaluar para reacomodar las cuentas, pero esto nunca sucede en el caso de Argentina”.

“El FMI pide devaluaciones porque es como pedirle al alacrán que no pique. Está en su ser pedir devaluación ante cualquier duda, pensando que eso acomoda las cosas y creen que eso hace que incrementen las exportaciones y que el país crezca por esa vía. Pero sabemos que en Argentina, cada vez que devalúas, se convierte en recesión”, explicó.

-¿Qué pasa si el FMI no entrega esos 7.500 millones de dólares comprometidos?

-Si no entrega ese préstamo, claramente no se le puede pagar más al FMI. Está claro que si no entregan la plata, el FMI está jugando en contra del Gobierno nacional a 40 años de la democracia argentina. Se está metiendo con el proceso democrático, que no sería la primera vez que ocurre. Cuando Mauricio Macri volvió a traer al FMI en Argentina, lo más grave de eso no es tanto la parte contable o la plata que se debe, sino que tenemos un jugador extranjero en la Argentina que está jugando y metiéndose en la democracia.

-El ministro Massa dijo que las medidas difíciles ya se tomaron y que ahora viene la estabilización, ¿qué piensa?

-Vamos a llegar a la estabilización. El tema es cuándo y si esa estabilización va a llegar antes de las elecciones. Eso es un poquito la discusión que hay entre los economistas y creo que es necesario que Massa ya hable de algunas propuestas para su eventual nuevo gobierno. Me parece importante que ya se vaya instalando como candidato porque hubo un mensaje en las urnas respecto a la necesidad de estabilización y la dolarización.

-Hablando de la dolarización, ¿cuáles son los conceptos en base a algunas propuestas de candidatos?

-Como mínimo necesitaríamos pedir un préstamo por 45 mil millones de dólares, que el FMI nos vuelva a prestar plata por la suma que le prestó a Macri, algo que es descabellado. Lo primero que nos dirán es 'ajustá tus cuentas y con eso se estabiliza tu moneda'. No podemos pedir a gente de afuera que nos resuelvan los problemas de adentro, nadie va a venir a poner esa plata para que nosotros estabilicemos o algo, eso no es posible.

-Sin Banco Central y con una economía dolarizada ¿es entregar el poder de la Argentina a otro país?

-Sí, obviamente, no hay posibilidad de hacer política monetaria. La Convertibilidad murió así, de repente Brasil devaluó en 1999 y empezó a haber problemas en otros países. Tras la crisis asiática de 1997, Argentina quedó con un tipo de cambio muy desfasado, muy alto, respecto al resto del mundo. En esos casos, si tuvieras una política monetaria, si hubieses tenido un Banco Central con la posibilidad de devaluar, cosa que no se podía hacer en la Convertibilidad, salías para adelante y eso pasó en el 2002 después de una crisis terrible.

-Estamos a poco de las elecciones generales, es alarmante la situación económica, ¿no es momento de que Massa recorte gastos innecesarios?

-Hay distintos temas y cuestiones en términos estructurales. Por ejemplo, las jubilaciones están muy atrasadas y qué pasa con una alta inflación, que vos si en vez de negociar tus ingresos cada año lo tenés que empezar a negociar cada mes y es lo que está pasando con los sindicatos, Entonces, ahí tenemos un problema y seguramente habrá un incremento de gasto, cuando se actualicen las jubilaciones por la inflación y las AUH que irán incrementándose. No estoy de acuerdo con la idea de hacer otro IFE como lo manifestó Juan Grabois.

-Con respecto al tema de las propuestas también se habló mucho de levantar el cepo, ¿es sinónimo de una devaluación al 100%?

-No, levantar el cepo en estos momentos nos lleva a la hiperinflación si no tenés reservas y la compra de dólares es libre. Por eso, la gente irá a comprar dólares y la demanda se incrementará. No hay oferta de dólares y ahí es cuando te estalla la hiperinflación. Con lo cual, no creo que sea una buena idea levantar el cepo en estos momentos. Ahora y el próximo gobierno, antes de pensar en esas cuestiones, tendría que empezar a juntar reservas. Igual, soy muy escéptico respecto a la quita de cepo, soy de los que piensa que el cepo vino para quedarse, sobre todo la compra de dólares de la gente. Es imposible sacarlo porque estallaría el país como le pasó a Macri.