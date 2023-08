“No hay certezas”

El titular de la cámara empresarial se refirió, en primer lugar, al contexto de incertidumbre económica: “Con expectativas, no hay una certeza. El comercio hoy está manteniéndose por las vísperas del Día del Niño. Existe un compromiso para respetar los precios de los juguetes y también hay un compromiso dentro del sector porque es muy difícil para el pequeño y mediano comerciante, que no somos quienes formamos los precios”.

Adrián Alín, presidente de la CECITyS

¿Quiénes forman los precios y como afecta al comerciante?

“Los precios vienen formados por los que manejan la macroeconomía. El comercio, es el sector que más empleo y el que más aporta al producto bruto interno, es el que tiene que lidiar con el consumidor. Porque tenemos que mantener, por un lado, el consumidor que tiene billetera flaca”.

Al consultársele sobre el salario del rubro comerciante, Alín sostuvo: “Hay que esperar que la capacidad de compra del consumidor se recomponga y se vuelvan a actualizar de acuerdo a la inflación. Respecto a los trabajadores, si bien hemos firmado una paritaria, estamos mejorando el ingreso del sector comercio.

Hay otros gremios que no han aumentado y esto se hace el contexto muy difícil. Por un lado, tenemos que mantener la estructura del negocio para mantenerlo abierto y, por otro lado, mantener el empleo porque atrás de cada emprendimiento o local comercial hay trabajo, empleados y sus familias, las que dependen de esto”

¿Cuáles son los porcentajes de diferencia que están manejando con el último reajuste cambiario?

“La diferencia, y para que se entienda, está atada al valor del dólar. El dólar importador era de 280 y se disparó a 320 pesos, ahí hubo una diferencia del 20% y, en consecuencia, el sector está viendo qué directivas adoptar o cómo vamos a proceder en los próximos días, teniendo en cuenta y atentos a que si subís no vendes, y si no vendes no podes mantener las fuentes de trabajo”.

El entrevistado amplió diciendo: “Hay sectores con los que he hablado que me han dicho que momentáneamente no van a tocar los precios, algunos han decidido tocar un 5% en el rubro indumentaria. Los juguetes que son de producción nacional no los van a tocar en sus valores”.

Por último, se le preguntó a Alín sobre la semana de la Niñez:

“En la semana de la Niñez no queremos dejar pasar la situación que se vive y también que estos días no sean solo una acción comercial sino también solidaria. Es por eso que nuestros socios jugueteros, negocios afines y de indumentaria infantil, quieran participar para ser parte de un regalo que será sorteado”.

Se espera un repunte por la semana de la Niñez

“Quiero resaltar”, concluyó Alín: “Aquellas personas que traigan una donación, un juguete o una prenda usada como nueva, tendrán doble chance para participar del sorteo de bicicletas, calzados, juguetes, y muchos de estos serán distribuidos en instituciones de niñez”.

Producción Periodística: Daniel Gallardo