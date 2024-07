En cuánto puede bajar el consumo eléctrico con artefactos de nueva generación

El Gobierno nacional anunció un programa de financiamiento, que se lanzaría en los próximos días, para que los usuarios de menores ingresos puedan reemplazar los electrodomésticos por aquellos de mayor eficiencia energética, como modo de reducir el consumo, con un plan que también estaría destinado a pymes e industrias que quieran mejorar su tecnología en este terreno.

El ingeniero Ariel Mesch, especialista en Energías Renovables, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y consultado sobre si es factible un fuerte ahorro, respondió: "Sí, si uno elige bien los equipos", detallando que "cuando uno en una vivienda empieza a analizar cómo está compuesto el consumo de energía hay diferentes tipos de equipos que generan diferentes tipos de consumo. La principal fuente de consumo de energía eléctrica en una vivienda es la calefacción en invierno, entonces tengo que elegir bien el equipo para que el consumo esté moderado".

"Podemos encontrar dos tipos de equipos: por un lado, los que generan energía eléctrica con resistencia que son las placas vitrocerámicas, las estufas de cuarzo, los turbo caloventores, todos esos sistemas transforman energía eléctrica en calor a través de una resistencia, y tienen la misma eficiencia energética porque transforman una unidad de energía en una unidad de calor", precisó.

"Después tenemos los aires acondicionados que no generan con resistencias el calor sino que es una tecnología llamada bomba de calor", prosiguió Mesch, explicando: "lo que hacen es trasladar el calor de un ambiente a otro. Una heladera es una bomba de calor, el frío como concepto físico no existe, es ausencia de calor, entonces una heladera no es que pone frío en un gabinete, sino saca el calor del habitáculo frío de la heladera donde tenemos los alimentos, y el motor compresor, a través de sus gases refrigerantes, lo que hacen con procesos de condensación y evaporación es extraer el calor de adentro del habitáculo frío de la heladera y lo tiran hacia afuera, por eso las parrillas que están atrás de las heladeras están calientes".

"Un aire acondicionado, cuando trabaja en modo calor funciona igual que la heladera: toma el calor disponible en el afuera frío y lo mete adentro de la casa. El aire acondicionado no genera el calor que ingresa a la casa sino que lo que hace es transformar el calor disponible en el afuera frío, y lo mete hacia adentro, en el ejercicio de meter 5, 6 o hasta 8 unidades de calor desde el afuera hacia el adentro, la bomba de calor consume una unidad de energía; es decir, es cinco o hasta ocho veces más eficiente que los sistemas resistivos, que son las placas vitrocerámicas, las estufas de cuarzo, los turbo caloventores", remarcó, exponiendo claramente las ventajas de un sistema sobre otros.

"Entonces, a la hora de elegir sistemas de calefacción comprar un aire acondicionado para reemplazar placas vitrocerámicas o pisos eléctricos es una inversión de altísimo impacto, y si hay ayuda para comprar en cuotas fijas se va a notar muchísimo", aclaró.

Otros consumos

"Otro aspecto que influyen en el consumo energético de una vivienda es la iluminación, si nos quedan lámparas incandescentes de vieja escuela urgentemente pasar a led, porque las lamparitas led consumen un octavo de lo que consume una lámpara incandescente", remarcó el ingeniero.

Sobre el mito del consumo parásito, ese que se sostiene que deviene de dejar los televisores en stand by, los cargadores de celulares enchufados, entre otros, explicó: "Nada es cierto; para dar noción, una televisión en stand by consume 5 watt de potencia, cuando un aire acondicionado durante una hora consume mil; quiere decir que la incidencia de una hora de aires acondicionado es lo mismo que la incidencia de 200 horas de una tele enchufada, no mueve el amperímetro eso".

Renovables: la gran solución

Desde hace un tiempo, cualquier usuario tiene la posibilidad de colocar paneles fotovoltaicos para su casa, que además viene con la posibilidad de vender el excedente a la red. Sobre el particular, un área en que Mesch es experto, indicó: "Lo otro que se puede hacer, una vez que uno tenga un consumo racional de energía, es pensar en energías renovables, y para eso hay muchos fondos disponibles con tasas interesantes", informó.

Hay bancos privados que ofrecen créditos a 5 o 6 años, con una tasa fija en pesos del 30%, lo que permite financiar proyectos con paneles solares para generar energía eléctrica y poder vender los excedentes de generación. "Eso significa que si en algún momento del día los paneles generan más energía de lo que la casa necesita se le puede vender a la distribuidoras. Esos sistemas tienen un impacto en la tarifa, principalmente para pymes muy bueno, y estoy encontrando períodos de repago de 4 años, cuando son sistemas fotovoltaicos que generan energía eléctrica con paneles solares, tienen una vida útil superior a los 15, 20 o 25 años".

"Cuando uno genera su propia energía, obviamente los precios bajan mucho. Hoy una inversión domiciliaria para una casa de paneles solares, arranca los 3 mil o 3500 dólares oficiales, y los sistemas industriales se encuentran proyectos de 700, 9000 dólares el kilowatt de panel instalado, son proyectos más grandes y tienen periodos de repago menor", ilustró el ingeniero.

"La tecnología avanza a pasos agigantados, para dar una noción en términos de eficiencia energética y economía de escala, cuando comencé en este rubro, en 2010, una unidad de potencia de panel costaba entre 3 y 4 dólares y hoy día esa misma unidad de panel en china está en el orden de los 10 y 12 centavos con sistemas mucho más eficientes. El camino es siempre consumir mejor pero antes de hablar de paneles solares, de ahorro, siempre hay que hablar de consumir mejor", completó.

