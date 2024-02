El punto flojo del pedido de Forbes a Milei y el dato 'alentador' de la inflación de enero

Tras la advertencia de Steve Forbes a Javier Milei para que “acelere la dolarización”, el economista Alberto Siglioccoli explicó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, por qué el presidente en este momento no puede cambiar el peso por el dólar.

A través de un video difundido por las plataformas del medio que preside, Forbes le pidió a Javier Milei que acelere con la dolarización y le advirtió que su "revolución por la libertad estará yendo hacia el fracaso si no dolariza inmediatamente la economía".

Al respecto, Siglioccoli sostuvo que “está mezclando peras con bananas y obviamente implica un desconocimiento absoluto del funcionamiento de la economía y de la política argentina”. “Tendría que leer un poquito de historia el señor de Forbes, y además, de la sociedad argentina. Nosotros somos una sociedad muy particular en el mundo, así como tenemos rasgos de solidaridad nunca vistos en otras latitudes, rasgos de inventiva y resiliencia”, apuntó.

Al mismo tiempo, el economista contó que el Gobierno nacional no está en condiciones para dolarizar la economía. “Hoy no hay respaldo en dólares, sino que Forbes ponga 35 mil millones. Estaría buenísimo que la revista que este señor se dedique a hablar de la economía, de la propia, no la de otros países”, apuntó.

Inflación de enero

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el índice de precios de enero, el segundo de Milei como presidente (el de diciembre fue de 25,5%). Según el cálculo de consultoras privadas, el número del primer mes del año será a la baja.

Sobre esto, Siglioccoli coincidió con la hipótesis económica y remarcó que “habría un quiebre en la tendencia a la suba”. “El número que estamos manejando oscilan entre el 18% y el 21%. La novedad es que en principio las consultoras estábamos manejando la hipótesis de que podía haber un quiebre en la tendencia a la suba, a partir de esta pequeña baja en el aumento de los precios y que podría continuar”, detalló.

“Estamos proyectando una especie de meseta por distintas cuestiones, que la gente podrá ver en los supermercados. Si bien se han moderado los aumentos, es lo que la gente primero ve en las góndolas, no han desaparecido. Con lo cual, el pronóstico es un poco más pesimista de lo que era hace un mes”, cerró.