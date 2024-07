"El ex secretario Vilella no tenía buena relación con Economía"

Una nueva salida de un funcionario de la gestión de Javier Milei ocupó las primeras planas de los principales diarios argentinos. Fernando Vilella era, hasta este miércoles 10 de julio, el secretario de Bioeconomía, pero dejó su cargo y fue reemplazado por quien era hasta entonces el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Sergio Iraeta. Del mismo modo, dicha secretaría cambió de nombre y volverá a llamarse Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Elvio Guía, presidente de la Federación Agraria Argentina

Por este motivo, la producción de Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) se comunicó con Elvio Guía, presidente de la Federación Agraria Argentina, quien dijo que este cambio "representa volver a la esencia, a lo que desde hace mucho se dedicó esa repartición. Y por supuesto, queremos que en algún momento vuelva a ser ministerio, para facilitar la solución a distintas cuestiones que ocurren con las economías regionales, y con los distintos problemas que existen en el sur con los productores", expresó.

Federación Agraria

"Esperamos que la comunicación sea ahora más fluida y rápida, para ir solucionando los temas de larga data, más allá de las retenciones y la cuestión impositiva. Hay mucho para trabajar y hacer", dijo Guía. Sin embargo, la parte más jugosa de la charla que tuvo con el periodista Gabriel Landart se dio cuando el referente hizo mención a las respuestas que recibían (o no) por parte del exfuncionario. "No eran conceptos que necesitábamos. No existía una buena relación con la cartera de Economía", asegura el presidente de la FAA.

La llegada del nuevo funcionario, Sergio Iraeta, parece traer nuevos aires a una gestión que lo necesita con urgencia. "Siempre apostamos por el diálogo, y esperamos respuestas claras, no solamente de la Secretaría. Es hora de darle condiciones al sector productivo, como se les dio a las grandes inversiones afuera, y empezar a pensar cómo se puede hacer una baja gradual en las retenciones, o cómo vamos a desandar los problemas que tenemos desde hace varias gestiones", dice Guía.

Producción agropecuaria

"Ningún secretario, y ningún ministro durante mucho tiempo, salvo cuestiones muy puntuales con Economía, pudo hacer que el sector productivo liquide. Para que nuestro sector dé resultados deben revisarse las condiciones macroeconómicas, no solamente el tipo de cambio -asegura Guía-. El productor viene de tres años complicados: se retrae la inversión, no se producen los insumos necesarios, porque no sabe cuál va a ser la cantidad que sembrará, o de qué manera sembrará".

A sabiendas de que posiblemente se convierta en un sector catalogado como 'enemigo público número uno', el titular de la Federación Agraria asegura estar "acostumbrado" a esto. "Tratamos de ver la posibilidad de solucionar la vida, no solamente de los productores, sino de los pueblos del interior que se dinamizan cada vez que surge esto. Ahora estamos con un gobierno distinto y tenemos que ver cómo hacer para que las cosas sucedan de un modo positivo", finalizó.