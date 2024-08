Economías regionales: solo tres tienen el "semáforo en verde"

El último trabajo difundido por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) conocido tradicionalmente como "Semáforo de Economías Regionales", entrega datos muy preocupantes sobre 19 cadenas productivas que se engloban en esas características, con datos sobre su rendimiento en el mes de julio.

El informe, de frecuencia mensual y que se elabora mensualmente desde 2018, se vale del recurso de las tres luces para graficar la situación de cada rubro, siendo ese verde, amarillo o rojo una representación de los números y la salud de cada actividad, midiendo tres variables como el negocio, la producción y el mercado.

El correspondiente a julio tiene tres luces verdes, cuatro amarillas y doce rojas, marcando la profundidad de la crisis, en la que tres actividades mostraron números favorables, mientras cuatro producciones enfrentan incertidumbre, lo que podría impactar en los precios y costos de los productores, y peor aún, doce actividades se encuentran en una situación crítica por la falta de demanda, precios estancados y excesivos costos de producción.

Entre las verdes se encontraron arroz, hortalizas y tabaco. Las amarillas fueron para algodón, bovinos, aves y maní.

Las economías en rojo, es decir, que enfrentan grandes problemas incluyen peras y manzanas, ovinos, papa, miel, vino y mosto, yerba mate, leche, cítricos dulces, mandioca y granos, lo que muestra que la tendencia negativa se ha mantenido en el tiempo.

Por sector

Para el algodón permanece en amarillo por segundo mes consecutivo, y si bien ha recuperado producción, los precios siguen siendo bajos, por lo que enfrentar una nueva campaña e incorporar tecnología aparece como muy dificultoso. El arroz en cambio está en verde por quinto mes consecutivo, continúa mostrando una recuperación en precios, superficie, producción y exportaciones.

Para la aves el semáforo permanece en amarillo, porque si bien los precios mayoristas han mostrado una evolución estable, el resto de los indicadores no son alentadores y en este terreno la competencia de Brasil sigue siendo fuerte. La carne bovina pasó de verde a amarillo, porque pese a la mejora de precios de los novillos y terneros mejoraron, el resto de las variables no muestra avances significativos. El stock de ganado no es tan negativo como se esperaba.

Los cítricos dulces se enuentran en rojo por cuarto mes consecutivo, ya que los precios crecen pero no alcanzan a la inflación, mientras los costos de almacenaje y logística aumentan. En este caso se suman las heladas recientes han afectado la producción.

Sigue en rojo la producción forestal aunque los precios internos han subido, pero la demanda es baja, tanto en la construcción como en la exportación.

Para los granos (trigo, soja, maíz, girasol, cebada y sorgo) la luz se mantiene en rojo porque los precios en pesos son bajos y la exportación ha disminuido.

En verde por segundo mes están las hortalizas pero los precios muestran volatilidad.

La leche ya acumula más de 12 meses en rojo y si bien los precios promedio están por encima de la inflación, la producción ha caído significativamente, y la exportación crece en volumen pero no en valor.

La mandioca se mantiene en rojo con precios muy por debajo de la inflación.

Con dos meses consecutivos en amarillo, el maní muestra precios estancados y exportaciones limitadas.

La miel profundiza su color rojo debido a precios muy bajos y problemas productivos.

la producción ovina también está en rojo, con todos los indicadores en negativo.

Peras y manzanas continúan en rojo, con el combo de bajos precios y altos costos, aunque hay una leve mejora en las exportaciones.

Otra de las que muestra peores índices es la producción porcina, que pasó de amarillo a rojo debido al estancamiento en los precios.

El vino y mosto continúan en rojo, en una permanencia que ya lleva más de un año, combinando precios bajos, menor consumo interno y también menores exportaciones.

Finalmente, la yerba mate sigue en rojo por tercer mes consecutivo, con precios al productor en caída y pocas expectativas de mejora.