Revelan que el litio de Argentina está en manos de los chinos

El litio argentino, utilizado en baterías recargables para vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y otras aplicaciones tecnológicas, está manejado en su totalidad por capitales chinos, según revelaron desde la Cámara Latinoamericana del mineral.

La producción de carbonato de litio y otros minerales de litio creció un 128,2% anual en junio en Argentina, lo que representó su mayor variación positiva desde que hay registros. Sucedió en medio de la caída de la actividad general de la minería no metalífera, como consecuencia de las bajas en aquellos insumos demandados por el sector de la construcción.

Según el Índice de Producción Industrial Minero (IPIM) del INDEC, la extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación sufrió una caída del 11,5% respecto de junio de 2023, la más elevada desde agosto de 2020, cuando la economía todavía estaba sumergida en los efectos de la pandemia de Covid-19.

En el sexto mes del año se produjeron 6.069 toneladas de carbonato de litio, el número más alto desde que el INDEC comenzó el recuento.

Pablo Rutigliano: "Lo importante es que Latinoamérica se puede unificar para formar los precios. Eso me pasa como argentino y profesional".

Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio, destacó en el programa de Ciudadano News, Sin Verso, que, "hoy gran parte de lo que la Argentina exporta es entre 3 mil a 3.200 toneladas mensuales y se exporta el 100% a países asiáticos. Argentina exporta el 100% de lo que produce, no transforma ni un kilo de carbonato de litio en el país. Es un poco el planteo que se viene haciendo y diciendo para empezar a desarrollar valor".

"De esa manera la estructura del RIGI o de los procedimientos que hoy tanto se hablan debieran ser más que interesantes porque todavía seguimos dándole un proceso que no tiene tracción en la Argentina y eso también es preocupante en la mirada pequeña desde la cámara. Ojalá que se empiece a articular de otra manera y para eso hay muchas herramientas no solo financieras sino también tecnológicas que pueden ser suficientes a ese respecto de traccionar una estructura tan importante. En realidad tan importante es en el litio la generación de la cadena de valor lo que desarrolla, después pongámosle los diferentes números que queramos en todos los procesos que podamos tener más o menos porcentajes en relación a esa construcción de esa cadena de valor pero lo importante es que pueda quedar algo en el país si comenzaríamos a transformar esas materias primas", reflexionó.

Obviamente el punto de partida es empezar a generar baterías o vehículos eléctricos, "que son muy pocas las empresas que hoy tenemos en Argentina, no solo de baterías, porque tampoco pueden comprar el carbonato de litio y también el tema de los fabricantes de autos que se tienen que ir a otros países porque no tenemos los insumos y tampoco la materia prima para adquirir esas baterías. Entonces, me preocupa mucho que todavía no se entienda la cadena de valor. Lo que la cámara viene tratando de dar en ejemplos, en formas, estructuras, modelos, eso conlleva en que sigamos en la tajante lucha de seguir diciendo que se considere al litio un commodities que es fundamental para este tipo de cadena de valor".

La mayor demanda de litioproviene del sector transporte, una tendencia que se espera continúe en crecimiento a medida que se busquen alternativas más limpias a los motores de combustión interna.

El litio en manos de los chinos

"Me pasa que hoy el litio está en mano de los chinos, lamentablemente por más que se quiera encontrar un efecto de balanza geopolítica. Lo importante es que Latinoamérica se puede unificar para formar los precios. Eso me pasa como argentino y profesional. Cuando uno ve lo que realmente sucede en cómo están construidos los activos mineros y cuáles son los efectos que tuvimos en pandemia y cómo fueron desarrollándose esas estructuras se generan muchos interrogantes. No solamente de la pata del Estado sino también de que no tuvimos ningún tipo de sinergia con las provincias que son las dueñas de los recursos, se entiende que es necesario establecer una política mucho más abarcativa. Y terminamos desarrollando un modelo exportador sin transformar materias primas", analizó.

Y lanzó: "Pregúntense quiénes son estas empresas y cuál es el capital verdadero en el cual son propiedad de los chinos".

"El punto es que si vemos algunos anuncios en relación a Estados Unidos o a diferentes temas de grandes estructuras en relación a las inversiones mineras hay que empezar a poner en visibilidad qué compañías son, cómo están las compañías constituidas, en qué países están constituidas, y empezar a pedir quiénes son los verdaderos accionistas de las compañías. Y por qué si todavía el estado no determina al litio un commodities las provincias siguen formando parte de una mesa nacional del litio que no tiene nada de nacional porque no generamos precios y no somos capaces de transformar esas materias primas y eso es lo más preocupante", señaló.

Y cuestionó: "Cómo puede ser que no tengamos un censo minero, que seguimos haciendo grandes anuncios en diferentes revistas, diarios de que las inversiones mineras van a venir. Pregúntense cómo son esos capitales y los flujos de fondos que ingresaron al país dentro del arca del estado pero esto viene de antes, no desde ahora, viene de hace bastante tiempo".

Apuntando a una situación de malas regulaciones, consideró: "Fíjense lo que sucedió con respecto a esa mesa nacional de litio que se conformó entre las tres provincias que tienen el recurso que no logran ningún tipo de sinergia a construir los precios y permitieron que Londres y Shanghái formen los precios. Y permitieron también que otros países como otros mercados donde se puede emitir acciones a través de los mercados de capital no tuvieron la capacidad de desarrollarlo en la Argentina o sea, el recurso está en Argentina y todo lo que es el anclaje económico y financiero es del exterior, no hay nada que ingrese al país".

"Si empezamos a hacer un análisis de balances de las empresas mineros nos vamos a llevar una sorpresa si empezamos a ver las inversiones que se indican en la Secretaría de Minería y son datos concretos no solo de las exportaciones sino también en relación a las inversiones mineras", dijo.

Sorprendido, admitió: "El litio es muy importante, uno de los commodities más significativos que va a transformar la evolución de la estructura energética, va a cambiar la matriz energética y el punto de partida es empezar a definir la formación de precio. Yo tengo una charla la semana que viene muy importante en relación al precio de referencia y están tratando de construir justamente con la sinergia de los países que se vaya sumando a que se formen los precios, podamos establecer precios de referencia. Uno de los temas fundamentales para poder establecer una economía, si no tenemos precios, no tenemos manera de establecer una presunción económica. Y es para empezar a tener una dinámica relacionada a que el producto o la materia prima o el commodities del litio tiene un valor internacional y eso repercute básicamente en toda la matriz económica y su propia microeconomía"

"Por microeconómica se comprende también en relación a los precios. Nos tendríamos que preguntar por qué todavía seguimos planteando al litio como commodities y seguimos sin hacer un censo minero y siguen participando los mismos de siempre. No hay una renovación de ideas de cambios, todavía sigue pasando algo que es muy visible a los que están hace tiempo experimentando muchas cuestiones a nivel regional e internacional que cuando venís con una idea, una motivación para el país siempre hay una resistencia hacia esos conceptos y un punto esencial es hacer un censo minero que desde la época de Sarmiento que no se hace", manifestó.

Revertir la situación

El año pasado, "presentamos la creación del mercado de metales que es un proyecto de ley que lo puede consultar cualquiera, es en el Expediente 2403/23, en el Senado de la Nación, y tiene tratamiento parlamentario. Pero ¿lo hablaron? Significa algo un mercado de metales para construir precios relacionados a los commodities y en función también a las chatarras para que todas las provincias puedan articular y establecer esa sinergia que establece la propia Constitución. Que los recursos son provinciales, de poder fijar a través del mercado, concentrarse en la construcción de un precio porque el precio hoy está en Shanghái y Londres y no estaría mal que Latinoamérica tenga la formación de un precio en el litio".

"Para algunos empresarios de la región del NOA el litio no es un commodities entonces no se preocupan tampoco de que el precio bajó y digan que están perdiendo plata. Hoy el precio internacional baja por una especulación de China. Se ha bajado el precio a 11, 12 mil la tonelada, entonces, no me preocuparía tanto por Estados Unidos. Me preocuparía en qué hacemos los argentinos en base a la defensa del precio relacionado a la visibilidad y transparencia que deberíamos tener los argentinos", explicó.

Según Rutigliano, "la gente no sabe nada de lo que pasa con la minería, no conoce qué importancia tiene la minería en Argentina. Pero la formación del precio en relación al mercado de metales que la hicimos en la pandemia, siempre tuvimos negatividad de parte de los funcionarios que estaban en el gobierno anterior y todavía sigue estando todo esto. El proyecto de ley sigue presentado pero tienen miedo a empezar a fijar concretamente cuál es el ingreso que tiene la Argentina con respecto a la minería. ¿Será que no quieren darle transparencia a la economía minera o que no hablen más de la economía minera? Que no impacte en nada porque definitivamente con tan poco visibilidad que le dan solamente marcan una tenencia de que se preocupan por la formación del precio internacional que hoy por hoy pierden las empresas mineras en relación al precio del carbonato de litio".

"Pero cuando piden 84 mil dólares la tonelada y además ahora con la misma estructura de competitividad que se habla del RIGI, que estoy a favor del RIGI, el punto es cuándo es que puedan volver a acercar en relación a construir un precio fijo de 11 mil dólares para los exportadores. La aduana sacó esa resolución hace unos días. Entonces, de qué mercado y proceso estamos hablando si el precio puede llegar a estar 50 o en 60 no existe la libertad ni tampoco la competitividad", apuntó.

Los recursos son importantes, las provincias tienen sus recursos, lo dice la Constitución, "pero creo que la solución es la construcción de un mercado de metales pero le tienen miedo a la visibilidad y la transparencia de lo que se miraría la economía minera si es que llegan a realizar un censo minero que hemos propuesto. "Como también hemos propuesto el mercado de metales, el índice de precios del litio para manejar el futuro pero hoy se le está dando mucha importancia a una calificadora de riesgo internacional en el cual quieren tratar los conceptos que venimos diciendo nosotros y Argentina nos sigue dando la espalda. Es triste cuando Argentina te da la espalda pero nadie es profeta en su tierra", sentenció.