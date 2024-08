Derrumbe del índice Nikkei japonés puede causar un tsunami problemático en Argentina

Martín Pollera, economista, explicó en diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), cómo nos impacta esta repentina corrida en la Bolsa de Tokio y su efecto cascada en las finanzas globales.

"Desde ayer a la noche se percibía que el índice Nikkei, en Japón, como tasa comparativa al Merval, mostraba una tendencia a la caída. Ayer, a las 22 horas era del 6%, pero se registró un descenso del 12%, como resultado de dos cuestiones muy importantes que están sucediendo en el mundo; por un lado, Estados Unidos que está mostrando un nivel de recesión mayor al que se esperaba y, por otro lado, una política muy contractiva en términos monetarios de Japón, que básicamente lo que decidió hacer es subir la tasa de interés y esos dos comportamientos han generado un efecto derrame sobre el resto de las bolsas y, al ocurrir eso, los capitales suelen salir de los países emergentes e ir hacia opciones más seguras, a activos más seguros".

"Por supuesto, que Argentina está dentro de los países subdesarrollados y en una situación particular muy vulnerable, con un riesgo país que ahora está en 1662, pero estuvo en 1712, lo que afecta no solamente el mercado financiero local, sino también la realidad productiva de cada uno de nosotros", explicó Pollera.

La revalorización del yen y el aumento del desempleo en EE.UU. marcan un impacto en la inversión de capitales en Argentina

"Sí, me parece que uno trata por una cuestión más metodológica, práctica, de separar los dos fenómenos y tratar de explicarlos aisladamente, pero por supuesto que tienen un nivel de conexión muy fuerte, independientemente de la situación que se está produciendo a nivel mundial. El mercado en Argentina le ha puesto un plazo al gobierno nacional, respecto de su plan económico, porque es una estrategia que tiene dos grandes problemas o tres. Uno, no sabemos cuál es el plan para salir de la crisis y eso a nivel efecto recesivo no es, solamente, una cuestión de expectativa, sino que perjudica patrimonialmente a las empresas que esperan que en algún momento se recupere el flujo de ingresos, porque de lo contrario no se tiene espalda para sostenerse. Una cosa es sostener una crisis 2, 3 meses y otra cosa es después de haber transcurrido una crisis de 6 meses, no saber cuándo se me da vuelta la hoja de balance a favor de las empresas, cuando los ingresos pasen a ser mayores a los egresos. Lo segundo, es la inversión productiva, mira el riesgo país, la salida de dólares del Banco Central y Argentina ha dejado de acumular dólares como los primeros 5 meses y eso genera incertidumbre respecto a qué capacidad de pago tiene Argentina para enfrentar los vencimientos de deuda próximos, pero no solamente dichos vencimientos de deuda que se pagan con dólares, sino también, supongamos que se recupera la actividad económica, hay que ver de dónde va a sacar el país para lograr acumular los dólares necesarios que demandan las importaciones.

Es decir, pasás de terreno de características financieras a unas decisiones que toman las principales empresas y, funcionalmente, esos comportamientos de empresas que son líderes arrastran al resto y no permiten avizorar la recuperación de una actividad económica a través de la inversión", detalló el entrevistado.

"Estas crisis siempre tocan a todos, porque la intranquilidad de los mercados financieros genera nerviosismo sobre el tipo de cambio, sobre cuánto es el valor del dólar. Se genera desconocimiento de cuál es la expectativa de devaluación. Nosotros sabemos que, en distintos momentos del país, siempre una devaluación trajo como consecuencia un repunte de precios, una recuperación del proceso inflacionario, que puede variar según la situación económica en la que vivamos, porque estamos en una economía bimonetaria, es decir, que mucho de los precios que pagamos en pesos son calculados en dólares porque parte de esos costos que afrontan las empresas están en dólares, entonces ese nerviosismo pasa al tipo de cambio y ese tipo de cambio lo traslada a los precios y eso afecta a los bolsillos de cualquiera de nosotros, que vamos al supermercado y tenemos que pagar la tarifa de luz, de gas, siempre tiene un costo".

La crisis y su influencia en el RIGI

"Respecto del RIGI, diría que hoy, con la Ley Bases, tenés la letra gruesa. La reglamentación e implementación va a ser la letra fina. Me parece que ahí es donde las empresas, más allá de su voluntad y de los niveles de rentabilidad que puedan tener distintos proyectos, donde Argentina necesita claramente un RIGI; se va a evaluar, a nivel empresarial, todo el contexto. No me circunscribiría solo a una Ley que ofrece un montón de beneficios, porque después dichos incentivos se tienen que sostener en el tiempo en un país que muestra una tendencia a salir de su crisis económica, si no es muy difícil, incluso para los proyectos que estén interesados en invertir y tener la seguridad que la rentabilidad la puedan llevar a su casa matriz.

Para mí, falta todavía esa letra fina que no es ni más ni menos que la reglamentación de la Ley", explicó el analista económico.

La modificación de tasa de la Reserva Federal y las medidas paliativas que puede tomar el gobierno de Milei frente a esta crisis financiera

"Sobre la primera, aún es un período muy corto de tiempo para ver cuál es el efecto de la caída de las bolsas, generalmente, estos crashs financieros tienen un comportamiento de sobrerreacción en el inicio, después se va acomodando, pero ha sido tanto la caída que me hace pensar que no se va a acomodar tan rápido. No creo que sea un efecto de 24 horas, con un posible acomodamiento de Estados Unidos de su tasa que lo solucione en el corto plazo".

"Respecto a qué medidas, desde Argentina, a partir de una situación en particular que estamos atravesando, se dejó de acumular dólares. Si uno tuviera que medir la fortaleza de nuestra economía, la generación de músculo es a través de mayor acumulación de dólares en el Banco Central, porque es la capacidad de pago que tiene el país para enfrentar vencimientos de deudas y la salida de la crisis. Creo que eso se cortó, me parece que el Gobierno hoy tiene que ver, con toda la impronta del mercado, que tiene que recuperar esa situación. No podemos salir adelante, en un esquema como en el que estamos ahora, tan bajos de reservas y, a su vez, rifar las pocas reservas que tenemos, a ponerlas en el mercado solo a efectos de sostener un tipo de cambio artificial, para sostener una inflación en torno al 2 o al 3%.

Eso, más temprano que tarde, el costo es mucho más grande, cuando se tenga que aplicar el salto cambiario, a diferencia de que si se hubiera ido acomodando de a poco. A modo de ejemplo, una cosa es ir haciendo un tratamiento por partes y otra cosa es no haber hecho el tratamiento y cuando vas al médico, te digan: 'como te dejaste estar, tenemos que operar'. Me parece que estamos en un escenario que todavía no es urgente, pero sí tenemos que corregir rápidamente el tipo de cambio porque las principales empresas que han sido afectadas en Argentina son las que están vinculadas con las commodities, con el precio de la energía. Todo va generando una suerte de combo explosivo, en tanto y cuanto, nosotros sigamos apostando a una apreciación ficticia del tipo de cambio".

"Me parece que hay que corregir rápidamente el tipo de cambio para evitar perder reservas y que todo este problema que estamos teniendo, de apreciación cambiaria, nos termine de golpear, de una y abruptamente, sobre los precios de consumo", explicó el economista.

