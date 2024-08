Cómo afectaría a la Argentina una posible recesión en Estados Unidos

A lo largo de las últimas décadas, la Argentina ha sido severamente afectada por las crisis, internacionales. Desde los efectos tequila, arroz, hasta la crisis de las hipotecas sub prime, siempre los coletazos han tenido efectos muy profundos, por los movimientos de flujos de capital y por los precios de lo que vendemos, con una brutal dependencia de las commodities.

Ahora, si EE.UU entra en recesión como muchos especulan, vale la pregunta de cómo esto impactaría a nuestra economía, y Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO Global Investments, lo analizó en Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), donde expresó: "Primero, más de la mitad del PBI del mundo lo explica Europa, China y Estados Unidos, Europa está en un proceso de desaceleración, China duda si está en una crisis, nunca se sabe muy bien cuál es la situación de la economía china por el secretismo con el que se maneja la información y Estados Unidos estaba creciendo mucho con una tasa de inflación alta entonces, el Banco Central norteamericano empezó a subir la tasa de interés para tratar de desacelerar el ritmo de la actividad económica y eso viene ocurriendo, sobre todo en la mitad de año".

Fernando Marengo

Pero a la vez, se dio un raro fenómeno, que explicó en detalle: "Estaba disociado lo que pasa con la economía y lo que estaba pasando con las acciones; tenía una economía desacelerándose y precios de acciones que no paraban de romper record históricos, y lo que pasó la semana pasada fue de alguna forma que el mercado empezó a tomar nota de la desaceleración económica, eso impacta en el precio de las acciones y la duda está como consecuencia de esa baja de precios, por entrar no solamente en un proceso de desaceleración sino de recesión".

Los efectos

"Si Estados Unidos, la principal economía del mundo entra en recesión, con Europa desacelerando y China que no sabemos dónde está parado claramente eso impacta en todo el mundo", remarcó el economista, "y hay dos vías de contagio si esto ocurre: una, qué pasa con el precio de los productos que exportamos, que el resto del mundo le vende a Estados Unidos, y segundo, qué pasa con los movimientos de capitales, qué hace la gente que tiene plata porque muchas veces estos procesos están acompañados de lo que se llama fly to quality, que la gente sale a vender los activos denominados riesgosos y sale a comprar bonos de países que se consideran libre de riesgos como son los bonos del Tesoro Americano".

inversiones

Ahora bien, cuando el país está convocando a otro tipo de inversiones de largo aliento, como son las mineras, energéticas, ¿en esos capitales e inversiones pegan tanto las crisis de coyuntura o se manejan con otros parámetros? Marengo respondió que "si hay una baja de precios internacionales, que de hecho ya está ocurriendo, claramente es un impacto negativo. Ahora, si el mundo sale a vender activos considerados riesgosos para irse a invertir en Estados Unidos, la verdad que Argentina está hace mucho tiempo fuera de ese mercado de capitales, no es un país que esté recibiendo inversiones de ningún tipo, con lo cual estar tan aislado del mundo en esta situación uno podría decir es algo relativamente positivo".

"Segundo, más allá de que eventualmente pudiera ocurrir un fly to quality como vimos el viernes, fin de semana y lunes, Argentina tiene una tasa de interés, un impuesto país que es tres veces del de nuestros vecinos; entonces, aún en un contexto malo Argentina tiene mucho trabajo por hacer internamente, no nos podemos colgar de un problema global dado que tenemos que pagar tres veces el riesgo país que pagan nuestros vecinos", remarcó.

"Tercero, respecto a la inversión más real, en este potencial desarrollo, ahí el gran problema y desafío que tiene Argentina es que cuando se va a decidir una inversión se hace una proyección de cuáles son los ingresos y los gastos y lo descuenta para ver cuál va a ser la rentabilidad y el gran problema que tiene Argentina es que la tasa de descuento que se usa, el riesgo país es tan elevado que hoy ningún negocio es rentable en Argentina. Entonces, necesitas bajar el riesgo país para que inversiones que hoy no son rentables se vuelvan rentables", remató.

El nivel de nuestro atraso

Tras pasar lo que va del siglo aplicando ideas a contramano de todo, hay ejemplos que marcan claramente la dimensión de los errores. Marengo destacó que "El desafío argentino es de largo plazo, y es cómo hace Argentina para tener un riesgo similar al de los países vecinos", y lo ilustró con un ejemplo: "la semana pasada a Paraguay lo declararon país en grado de inversión, el primer nivel de calificación y nosotros estamos muchos escalones debajo de aprobar. Quiere decir que si hoy tengo que evaluar el mismo proyecto, supongamos por ejemplo, proyecto agropecuario, inmobiliario en Paraguay y en Argentina, en Argentina le tengo que aplicar una tasa de descuento del 30%, en Paraguay de 5%, esa es la diferencia entonces, nada es rentable en Argentina".

mineria-jpg.

"Ahora, el desafío sí es del gobierno de Milei, pero creo que el desafío es mucho más grande que el gobierno de Milei, porque el que va a invertir necesita una situación económica estable, pero necesita instituciones, seguridad jurídica, estabilidad en el marco de inversiones, en materia tributaria, gente educada, mano de obra, necesitas un montón de cosas", resumió.

El rol del RIGI

Gran parte de las esperanzas de inversión se centran en el régimen especial para grandes inversiones lanzado por el Gobierno, sobre el que nuestro entrevistado explicó: "El RIGI se relaciona mucho con la explotación de recursos naturales porque Argentina es rica en recursos naturales. Plantear ahí la discusión de si vamos a explotar los recursos o no es casi obscena cuando tenemos más del 50% del país en situación de pobreza; estás sentado literalmente sobre una mina de oro, de cobre, gas, petróleo, litio y decís 'no, no sé si lo vamos a explotar' es obsceno".

"Hay estudios que demuestran que cuando hay una explotación minera 75% de lo que se saca queda dentro del país, si yo quiero sacar cobre, petróleo o gas que están generalmente en lugares desérticos, primero tengo que llevar gente, tengo que darle de comer, tienen que tener dónde dormir, posiblemente algo de entretenimiento, un hospital, si van con familia necesitan escuelas, ese es el primer impacto. Además, pagan impuestos, Ganancias, te pagan IVA, regalías, un montón de otros impuestos", redondeó.