Causas de la inflación y cómo combatirla sin emitir dinero

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) buscó respuestas acerca de si es posible que una economía tenga emisión monetaria cero y para eso consultó al economista Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso.

Al respecto el consultado destacó: "La emisión cero imposible no es, pero lo que significa es que el presidente Milei y el gobierno quieren matar la inflación por sus causas y las causas son la impresión de billetes. Hay un viejo video de Milton Friedman, premio Nobel de Economía, donde aparece que fue un día a la imprenta de billetes, donde pasaban una cantidad de planchas de billetes a un ritmo fenomenal que en ese caso eran dólares y entonces él dijo voy a parar la inflación y había un botón rojo enorme típico de las imprentas que cuando hay un problema lo apretás y se para todo, en este caso la emisión de billetes".

Impresión de billetes.

"Ese paren la inflación porque la inflación si mirás lo que dice el diccionario la primera acepción que tenía era el aumento de la cantidad de dinero y eso ocurría porque en el 1.500 cuando se descubre América, los españoles descubrieron que la llegada del oro lo que les hizo fue incrementar los precios entonces, ellos tenían una noción muy clara de la teoría cuantitativa del dinero porque la vivieron, si aumentas la cantidad de dinero con la misma cantidad de bienes se produce la inflación y eso es lo que está terminando este gobierno, tiene en la cabeza el presidente Milei, y por eso había cuatro formas de imprimir dinero en Argentina y está tratando de eliminar las cuatro", continuó.

"La primera es por el déficit fiscal y como hay superávit fiscal ya no la tenés; la segunda es el déficit cuasi fiscal que era el aumento de la deuda que tenía el Banco Central con esos intereses, cada vez más grande entonces, si pagabas los intereses de esa deuda creciente con emisión imprimiendo billetes se genera también una emisión monetaria que termina siendo inflacionaria; el tercer tema son los puts famosos que ahora se están terminando de liquidar y queda cerca del 10% de lo que había originalmente y el cuarto tema es por la compra de billetes de dólares. Al comprar dólares pagabas con pesos y esos pesos los hacían imprimiendo billetes. Tenías cuatro inyecciones de dinero cuando entraba la cantidad dólares a la economía y te generaban una inmensa inflación, entonces la idea es si cortas esas cuatro canillas eliminas la inflación".

-Cuando ingresan dólares, cuando los exportadores liquidan se les da pesos, ¿en caso de que no se emitan pesos qué se les dará?

-Lo que hará el gobierno es que, emite en pesos, compran esos dólares pero al mercado oficial, porque estamos en cepo cambiario, no hay libertad, este no es un programa liberal en el sentido de libertad de todas las cosas, sino que es un programa de transición que vamos a terminar en la libertad pero en este camino de transición lo que van hacer es compraste esos dólares emitiendo pesos, los vuelven a vender al mercado pero en contado con liquidación y se gana la diferencia el Banco Central entonces. Ahí tiene dos alternativas, una es que como lo vendió a un precio más alto no necesita vender todos los dólares y una parte se le queda en reserva, en lugar de quedarse con todas las reservas por ese diferencial de esas importaciones -exportación, hoy tenemos superávit comercial, y frente a este superávit comercial que tenemos que lo compraría el Banco Central ahora te dice no, yo los vuelvo a vender pero me puedo quedar con la diferencia entre el precio del contado con liquidación y el precio del dólar oficial.

Luis Caputo y Santiago Bausili.

-Los productores reticentes en este momento a liquidar sus tenencias en dólares están reclamando que tengan un mejor precio y a su vez, se va a vender más caro en el mercado financiero que lo venderá el gobierno, ¿no es posible que sean más duros y más difíciles en liquidar sus bienes buscando otra alternativas, sabiendo que les pagan poco a ellos pero por otro lado el dólar se sigue vendiendo más caro?

-Efectivamente hay una parte del sector agropecuario que una parte de las tenencias no las están liquidando y está ya esa especulación de si esta política monetaria va a continuar o si va haber algún cambio, sobre todo en la política cambiaria porque la idea es que en algún momento haya salida del cepo pero si saldrías hoy del cepo probablemente irías a un nivel un poco más alto de lo que estaba hoy el tipo de cambio oficial, tal vez algún lugar intermedio entre lo que es el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial, no lo sabemos porque ahí el precio lo fija el mercado si liberas los precios.

"Entonces, esa especulación existe, ahora en el corto plazo es probable que haya liquidación de dólares por otros factores, porque tenés los vencimientos impositivos más los vencimientos por moratorias, por ejemplo, recordemos a unas cuentas personas que en su momento les cobraron un impuesto que creo es injusto e inconstitucional, que era el impuesto a la riqueza, el actual aporte solidario, totalmente inconstitucional y mucha gente no lo quiso pagar y entonces, entraron en vía de juicios o hicieron presentación de la AFIP diciendo esto no lo pago porque consideramos que es inconstitucional. Entonces, la AFIP que no quiere ir a litigar todavía no empezó el juicio con respecto a eso y no quieren litigar porque en el fondo saben que es inconstitucional pero te dan moratorias. Ahora tenés esta moratoria en el Gobierno que es entre comillas auspiciosa porque te libera del 70% de los intereses y mucha gente con tal de evitar seguir con la molestia de tener la AFIP en la nuca van a pagar entonces, ahí vas a tener una liquidación de dólares para pagar impuestos y creo que a eso se refería el ministro Caputo", agregó .

Reserva Federal.

-Primero, ¿esto podría ser una avanzada para derribar el cepo dólar y dos, respaldar la moneda argentina haciéndola fuerte fue uno de los términos que hace unos días expresó Caputo en conferencia?

-Argentina nunca va a poder fortalecer el dólar, el dólar está donde está, o sea, depende de lo que hace Estados Unidos y sobre todo la reserva federal de Estados Unidos, lo que nosotros manejamos es el peso, ocurre que si dejamos de emitir pesos, el dólar como efectivamente en Estados Unidos siguen emitiendo dólares entonces, el peso será más fuerte que el dólar, en general todas las monedas se emiten, todos emiten porque tienen esas nuevas teorías monetarias donde consideran que un poco de inflación es buena pero se refieren a un 2% anual, pero algo emiten entonces, si tenés una moneda que realmente no emite entonces empieza a ser cada vez más valiosa porque si la economía se sigue moviendo, empezás a crecer y demás obviamente vas a tener más demanda de esa moneda y si la gente percibe que ya no hay más inflación en pesos entonces, la moneda va a ser muy fuerte entonces, requiere no emitir.