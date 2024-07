El Consejo de Mayo analizará uno de los puntos difíciles del Pacto, las jubilaciones

El Consejo de Mayo se dispone a analizar el punto 9 de Pacto que se firmó en Tucumán, esto es la modificación del régimen jubilatorio que en la Argentina es un asunto con crisis recurrentes que terminan siendo pagadas por los beneficiarios.

El problema más agudo es el financiamiento del sistema que tiene cada vez más pasivos frente a una reducción de los aportantes pasivos y al incremento de trabajadores no registrados , que, por supuesto no aportan, ante lo que se baraja la idea desubir hasta los 65 años la edad jubilatoria para las mujeres.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7) buscó esclarecer el tema consultando a Rafael Rofman, investigador principal del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas.

Ante las expectativas de lo que saldrá del Consejo destacó: "No sé qué van a proponer, no soy parte del Consejo de Mayo, solo conozco la enunciación de ese punto que es muy razonable, es cómo hacer más sostenible el sistema, cómo hacerlo financieramente más sostenible sin que afecte los derechos de quienes han aportado y seguirán aportando y eso parece un buen objetivo y con un buen principio de trazo, entonces, me parece razonable".

Discusión sobre la edad jubilatoria

Regímenes especiales

"Hay cosas que se pueden hacer y cosas que mejorarían mucho la situación financiera, por ejemplo, hoy en la Argentina tenemos un sistema previsional que es el que casi todos conocemos que maneja Anses, que permite que las personas se jubilen después de 30 años de aportes, con 65 los varones, con 60 las mujeres, pero cuando mirás los datos con cuidado encontrás que cerca de la mitad de los jubilados se jubila a través de ese sistema,

" Un poco menos de la mitad se jubila por algún régimen de excepción, especial, provincial, retiro de militares o de fuerzas de seguridad, pensiones no contributivas, hay muchas más excepciones que normas en la Argentina, es mucho más habitual la excepción que la regla y eso hace que el sistema sea muy caro, entonces muy ineficiente, es un extraño caso la Argentina en ese sentido, en que tenemos muy buena cobertura, casi todos los adultos mayores tienen un beneficio y eso es buenísimo".

" Tenemos un nivel de haber que todos quisiéramos que sea más alto pero cuando lo comparas con otros países no es bajo, sería bueno que sea más alto para que la gente jubilada tenga mejor estándar de vida pero tenemos un problema muy serio porque es muy caro y en parte es muy caro por eso, porque hay mucha gente que tiene reglas especiales, tenemos jubilados de 50 años, tenemos jubilaciones de millones y millones de pesos, tenemos jubilados que tienen regímenes de movilidad propios y distintos al resto de la población", explicó el investigador.

Incidencia de los regímenes especiales

-¿Cómo tendrían que ser estas modificaciones que pretende hacer el Ejecutivo a la ley 20.744 teniendo en cuenta que el análisis que hace la administración de Milei es un análisis que venimos haciendo como país desde hace bastante tiempo porque estamos hablando de un sistema que es insostenible?

-Es muy injusto, muy inequitativo por esto de que estamos repletos de excepciones, entonces gente con historias, una persona que trabaja en un banco privado en la provincia de Buenos Aires y hace el mismo trabajo que otro que trabaja en el Banco Provincia, va a tener una jubilación que será la mitad, solo porque tuvo la mala suerte de entrar en un banco que no está protegido por un régimen especial que es infinanciable, carísimo pero que el gobierno insiste en sostenerlo y se hace muy difícil, pero no es caso solo de la provincia de Buenos Aires, en Neuquén los docentes se jubilan con 50 años y creo que son de un grupo de nuestra población muy importante que hay que proteger, apoyar, pagarles mejor, lo que no podemos hacer es jubilarlos a los 50 años, es ridículo, porque decir que un docente a los 50 años no puede seguir trabajando y en cambio, un trabajador de la construcción sí, no tiene ningún sentido. Estamos con muchos absurdos y eso no solo es injusto sino que edemas es muy caro.

"Lo complejo de todo esto es que la dificultad más grande para resolverla no es técnica, porque alguien se tiene que parar y decirle a los docentes de todo el país no, ustedes ahora se van a jubilar como cualquier hijo de vecino, alguien decirle a los empleados de la mitad de las provincias y no, a partir de ahora se jubilan como cualquier hijo de vecino, decirle a la policía, militares, los mineros pero también hay regímenes especiales diferenciadas para actividades con riesgo o envejecimiento prematura como los mineros, trabajadores de sanidad pero también hay un régimen para los bailarines del staff permanente del Teatro Colón, tenemos cosas muy raras.

Actividades que requieren especial consideración

-¿Por lo que dice está de acuerdo que las mujeres se jubilen a los 65 años?

-Creo que sin dudas es lo que habría que hacer y esto no es un debate desde la discusión fiscal, hoy las mujeres que se jubilan bajo régimen general a los 60 años son no más del 10% o 15% de las mujeres que llegan a esa edad, porque el resto no llega o no se jubila ni por moratoria o no moratoria o algún otro régimen especial o porque no se jubila entonces, no es que tenemos un problema fiscal serio en el cual hay muchas mujeres menores de 65 años jubiladas, lo que sí hay es un problema de inequidad que no es razonable y que hay que corregirlo, porque es un tontería seguir pensando que una mujer de 60 años es vieja.

-Esa mujer puede y debe seguir trabajando y esto no quiere decir de ninguna manera que haya que sacar una ley que diga a partir de mañana todo el mundo se jubila o a partir de 65 años o algo por el estilo porque efectivamente tenés una mujer de 59 años que había planeado su vida, que ya estaba dejando de trabajar y no podés golpearla de inmediato, las reformas tienen que ser siempre decisiones inmediatas pero con implementación gradual para no afectar fuertemente lo que estaba esperando gente que estaba muy cerca de la jubilación, pero la gradualidad es de unos años, no 20 o 30 años.