En medio de un contexto económico desafiante, los comercios enfrentan dificultades que amenazan su supervivencia. La incertidumbre financiera ha llevado a muchos establecimientos al borde del cierre, lo que a su vez implica la pérdida de empleos para numerosos trabajadores.

Para arrojar luz sobre esta situación, Fernando Ligorria, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, compartió sus reflexiones en una entrevista con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano. News), quien expresó:

“Primero, aclaremos, más allá de los feriados venideros y cómo debe ser el régimen, entendamos que la potestad de los empresarios para abrir sus puertas está respaldada por el Decreto 2.284 de Regulación Económica, que les permite operar en días festivos. Sin embargo, estas condiciones afectan directamente a los trabajadores".

Y agregó: “El jueves es un día favorable, es decir, un día laboral normal. El Viernes Santo, en cambio, es un feriado nacional, y aquí es donde entra en juego la potestad de los trabajadores. Si el empleador decide abrir, el trabajador debe recibir una jornada adicional. Si no asiste, no debe enfrentar sanciones. En resumen, como trabajadores, tenemos la facultad de decidir si asistimos o no, según lo establecido por la ley".

" El sábado es otro día laboral normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, según la Ley 11.544, la jornada laboral termina a las 13. Si un trabajador no ha cumplido sus 48 horas de trabajo hasta ese momento, las horas adicionales se pagarán con un recargo del 50%, tal como lo establece la legislación”.

Este testimonio destaca la delicada situación que enfrentan tanto los comerciantes como los empleados en estos tiempos difíciles. La interacción entre las regulaciones y las necesidades de los trabajadores es crucial para mantener un equilibrio justo en el ámbito laboral.

Para el caso del domingo, indicó: “Aunque los supermercados y centros comerciales no consideran el domingo como feriado, la legislación establece que este día debe ser remunerado. Si un trabajador excede su jornada laboral dominical, la semana siguiente debe recibir un franco de descanso, además del pago correspondiente por horas extras”.

En tanto, lunes y martes son feriados nacionales: “El martes es un feriado establecido por ley, mientras que el lunes, aunque relacionado con fines turísticos, legalmente tiene el alcance de un feriado nacional. Volviendo al caso del viernes, los trabajadores tienen la facultad de decidir si asistir o no. Si asisten, se les debe pagar la jornada doble. Sin embargo, en los feriados nacionales, no corresponde otorgar un franco”.

Preocupación por el poder adquisitivo del salario

La pérdida sostenida del valor adquisitivo del salario es motivo de gran preocupación. A pesar de los esfuerzos, no se ha logrado una recuperación significativa. La disminución en los índices de inflación se debe, en parte, a la necesidad de los comerciantes de reducir precios para mantener la rentabilidad en medio de una recesión. Sin embargo, esta baja inflacionaria también refleja la falta de consumo.

En el sector laboral, Ligorria observa un aumento en la informalidad, el empleo no registrado y la precarización salarial: “Como representantes de los empleados de comercio, estamos comprometidos en encontrar soluciones para valorar y proteger los salarios.

Actualmente, la Federación Argentina de Empleados de Comercio está en negociaciones para establecer la paritaria correspondiente al mes de marzo. Esperamos recibir noticias pronto”.

En cuanto a las perspectivas de recuperación, el secretario general expresó sus deseos: “Anhelamos una recuperación económica. Aunque la inflación del mes pasado mostró una leve disminución, existe una diferencia de 2 o 3 puntos con respecto a las proyecciones futuras.

Para alcanzar acuerdos justos, debemos considerar estos factores y trabajar hacia un rango de aumento salarial entre el 15% y el 20%”.

Producción periodística y fotográfica: Daniel Gallardo