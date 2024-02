Junio sería el mes elegido para levantar el cepo cambiario

Una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei era la de levantar el cepo, condición sine qua non para el funcionamiento de un mercado libre de divisas, aunque la realidad y el amplio menú de restricciones han hecho que su cumplimiento sea pospuesto. Ahora, según dio a entender, piensa en concretar su compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de levantarlo antes de fin de año, y lo que se pospone es la inicial idea de dolarizar la economía.

Fuentes de la Casa Rosada estiman que el ideal es eliminar las restricciones en los próximos meses, de preferencia en abril o mayo, aunque aclaran que la fecha límite es junio. “Ahora el próximo paso es eliminar el cepo. Es la convicción y el plan del Presidente que se elimine a más tardar en junio”, resumió una fuente con despacho en Balcarce 50 a Noticias Argentinas, al tiempo que precisó que para cumplir con la promesa deberán darse una serie de condicionamientos.

En el Gobierno explican que es parte de una sucesión de hechos, de los cuales el primero es el “sinceramiento de precios”, que es lo que estamos viviendo con estas subas en todos los ámbitos, y en lo que se incluyen por supuesto combustibles, energía, tarifas, que vienen acarreando distorsiones de larga data, y cumplido eso y pasado el verano, "se aplicarán cambios en la economía que posibilitarán un descenso en la inflación para los próximos meses".

Una de las claves para la eliminación de los controles de cambio antes de fin de año, es decir, el levantamiento de los cepos, es el ingreso de 30 mil millones de dólares correspondientes de la liquidación de divisas por las exportaciones del campo, que centra las esperanzas recaudatorias en un año sin la sequía catastrófica de la campaña anterior, aunque las estimaciones de rindes van bajando y también las cotizaciones internacionales.

Otro factor clave es la recuperación de reservas del Banco Central, que vienen creciendo y en estos primeros 50 días acumularon cerca de 6400 millones de dólares, a la vez que sostienen la previsión de que para marzo sea de “mínimo el doble".

Una de las primeras decisiones de la administración de Javier Milei fue un salto cambiario de 118,3%, para llevar al dólar oficial a 800 pesos, y con una idea de que vaya ajustándose en un 2% mensual. La variación aplicará para también en febrero y muy probablemente marzo, por lo que esperan que al levantarse el cepo el dólar alcance los 1.000 pesos, un intermedio entre el valor actual del oficial y del blue.

Esto también forma parte de uno de los compromisos asumidos con el FMI, publicado en los últimos días en el documento conocido como staff report. "El tema de la dolarización no está en la agenda con el FMI”, aseguró el presidente en una entrevista que brindó sobre su viaje a Israel e Italia, en la que anticipó además que no evalúa implementarla en este 2024 debido a que "no dan los tiempos".