El rol de las pymes en la economía y la realidad laboral

En diálogo con Círculo Político (de lunes a viernes, de 14 a 16, por Ciudadano Radio 91.7), Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), habló sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en Argentina. Estas empresas, que están cerca de los ciudadanos en términos de comercio y desarrollo empresarial, desempeñan un papel crucial en la oferta de trabajo.

ꟷ¿Es cierto, como afirmó el diputado Tetaz, que la cantidad de trabajadores en las pymes no ha cambiado en más de 17 años?

ꟷNo es tan simple como lo plantea el diputado Tetaz. Existe una percepción a corto plazo, una especie de miedo impulsivo a contratar. Sin embargo, esta percepción no es necesariamente racional. Es cierto que algunos empleadores han enfrentado juicios laborales, pero muy pocas pymes han cerrado debido a un empleado en particular. Por lo general, la situación es inversa: las pymes cierran debido a la baja actividad económica.

"Cuando una crisis se avecina, algunos trabajadores pueden recurrir a juicios laborales para obtener indemnizaciones adicionales antes de quedarse sin empleo. También hay situaciones de quiebra empresarial en las que los trabajadores no reciben sus indemnizaciones a tiempo, lo que puede llevar a juicios. Sin embargo, estos casos no representan el núcleo central de la problemática de las pymes".

ꟷ¿Cómo afecta la protección laboral a las pymes durante la actividad económica y las crisis?

ꟷCuando las pymes operan en un entorno de actividad económica normal, los juicios laborales no son un tema central en las conversaciones entre empresarios. Sin embargo, cuando surge una crisis económica y las ventas disminuyen, los costos laborales se vuelven más evidentes. Aunque algunos trabajadores pueden recurrir a juicios laborales, esto no es la norma.

"En el caso de la construcción, por ejemplo, el régimen laboral es frágil. Si se suspende una obra, los trabajadores pueden quedar sin indemnización y sin empleo. Actualmente, más del 25% de los trabajadores de la construcción están desempleados. Sin embargo, en otras actividades, a pesar de la caída general en la actividad económica, el empleo se mantiene".

"Si los empresarios tuvieran total libertad para despedir, el desempleo sería aún más alto, no solo en la construcción sino en otros sectores también. La protección laboral, aunque a veces cuestionada, contribuye a mantener cierto nivel de actividad durante las crisis".

ꟷ¿Cuál es la principal causa de la crisis actual en las pymes? ¿Se debe sólo al aumento de los costos de importación?

ꟷLa crisis de las pymes no se limita únicamente a los costos de importación. El problema fundamental radica en el mercado interno, que no está generando suficiente demanda. Actualmente, todos los costos están aumentando en dólares, no solo debido a la devaluación de los insumos importados, sino también por las tarifas que se han dolarizado. Estas tarifas han aumentado significativamente, en algunos casos multiplicándose por dos o tres.

"El transporte, por ejemplo, ha experimentado un aumento proporcional a la devaluación. Esto nos coloca en una situación desafiante para competir en la exportación de productos terminados. Si bien somos una gran fábrica de commodities, estos productos tienen una demanda global constante. Sin embargo, las pymes no dependen exclusivamente de este sector ni generan la mayoría de los puestos de trabajo".

"Cuando hablamos de competitividad, debemos considerar para qué estamos compitiendo. Si nos enfocamos en el mercado internacional, la apertura de importaciones juega un papel importante. Pero, incluso, dentro del mercado interno, si los costos en dólares siguen aumentando, perdemos competitividad. Es un desafío complejo que requiere un enfoque integral".

ꟷ¿Cómo afectarían a las pymes los cambios que en ese sentido pretende hacer el Gobierno?

ꟷLos cambios propuestos por el Gobierno podrían llevar a que las pymes despidan más rápido. Sin embargo, esto también sería contraproducente para nosotros. El mercado interno, del cual dependemos, ya se está achicando.

-Vendemos a los trabajadores, no sólo a los nuestros, sino a la clase trabajadora, en general. Si facilitar los despidos en las pymes resultara en un aumento significativo del desempleo, nuestro mercado interno estaría aún más deprimido.

"Además, debemos considerar las relaciones con los gremios y sindicatos. ¿Qué sucedería con el derecho a huelga y a las asambleas? Si se aprueba un cambio en el bloqueo de fábricas por parte de los gremios.

¿Cómo afectaría a las pymes? En realidad, no enfrentamos esas situaciones, pero sí estaríamos en una posición vulnerable, si se produjeran cambios significativos en las relaciones laborales".

ꟷ¿Cómo afecta la situación actual a las pymes en términos de tasas e impuestos?

ꟷEn cuanto a los gremios, es cierto que bloquean fábricas en situaciones puntuales, especialmente cuando hay despidos masivos o cuestiones no respetadas. Sin embargo, las pymes no suelen tener problemas significativos con los gremios.

-Nuestro vínculo con ellos se mantiene dentro de límites razonables. Las pymes luchamos por una segmentación impositiva más justa. No es razonable que una empresa que genera arraigo y actividad en pequeñas comunidades tenga el mismo tratamiento impositivo que grandes corporaciones exportadoras como Acindar o Techint. No buscamos que el Estado reduzca sus ingresos, pero sí creemos que deberíamos tener un trato discreto en comparación con las grandes empresas".

"El acceso al crédito también es vital. Las tasas y las condiciones para obtener financiamiento son un desafío constante. A pesar de las dificultades, seguimos trabajando y sosteniendo nuestra actividad en el mercado interno. La situación actual presenta desafíos, tanto en el ámbito impositivo como en el acceso al crédito. En cuanto a las tasas, hemos visto una caída significativa en las últimas semanas desde que se liberó la tasa mínima. Sin embargo, esta reducción no se traduce necesariamente en un aumento de la inversión o la actividad económica".

"El problema radica en la falta de demanda en el mercado interno. Aunque las tasas sean bajas, muchas pymes no pueden invertir porque el mercado se está achicando. El 99% de las pymes dependemos del mercado interno, y la caída de tasas no nos afecta directamente.

-De hecho, nos perjudica, ya que la mayoría de las empresas no mantiene grandes sumas de dinero en cuentas corrientes, sino que utiliza fondos de inversión para preservar el capital de trabajo. En tiempos de crecimiento económico, la baja de tasas es beneficiosa. Sin embargo, en una recesión como la actual, esta medida puede ser perjudicial. El acceso al crédito también se ve afectado por esta dinámica. Las pymes necesitamos un equilibrio adecuado para mantener nuestra actividad y contribuir al desarrollo económico".

ꟷ¿Cómo se relaciona la baja de tasas con la coyuntura económica actual?

ꟷLa baja de tasas que hemos experimentado recientemente no tuvo como objetivo reactivar la economía, sino más bien licuar los pasivos. Es importante considerar que la tasa de interés en sí misma no cuenta toda la historia. Debemos situarla en un contexto más amplio y complejo. En este momento, la coyuntura económica es crucial. Las tasas han caído, pero su impacto depende de la situación general. Si bien la baja de tasas puede ser beneficiosa en tiempos de crecimiento, en una recesión como la actual, debemos evaluarla cuidadosamente en función de las condiciones del mercado interno y las necesidades de las pymes.