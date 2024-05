El paro en números según la UADE

Mientras el paro general de la CGT todavía estaba en marcha, el centro de investigaciones económicos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) ya había publicado un informe sobre las pérdidas, sector por sector y actividad por actividad, en un trabajo sorprendente por su relevamiento de casos y la velocidad para procesarlos.

Solange Finkelsztein, coordinadora de Investigaciones de UADE, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news) destacó: “Es un informe de investigación de UADE que está dirigido por Fausto Spotorno. Ya venimos monitoreando el nivel de actividad económica, hacemos varios informes dentro del Instituto de Economía, y nos pareció interesante ante los acontecimiento de ayer sacar el costo económico que tenía, el impacto de esta medida de ayer".

En cuanto a lo metodológico, precisó: "Se hace una estimación sobre la base del PBI de mayo, y se hace un cálculo en función de los días hábiles para poder generar esa producción. Lo que tiene que interesante este informe es que, más allá de dar un dato concreto y en cifras de poder estimar este costo -en este caso estamos hablando de 544 millones de dólares, al tipo de cambio oficial, de 900-, tiene interesante que hicimos un cálculo también teniendo en consideración que el impacto no es el mismo para todos los sectores".

“Es interesante porque uno podría hacer un cálculo, dividir el PBI a todos por igual, y la realidad es que no todos los sectores están sufriendo esta medida de igual forma", continuó la investigadora, "y además, no solo el impacto es diferente según el nivel de actividad, sino también tiene en consideración la metodología que utilizamos la posibilidad de recuperar o no parte de lo que se pierde un día como ayer", y ejemplificó: “No es lo mismo el impacto que puede llegar a tener el sector agrícola que un sector como la construcción.

Según la entrevistada, “La industria de la construcción fue ayer una de las más afectadas, el frenar la actividad un día el costo es altísimo; pero la realidad es que parte de esa actividad que ayer no se pudo realizar en algún momento se va a poder recuperar, es decir, tal vez el camión no pudo traer el cemento o ladrillos para continuar una obra, pero mañana o pasado ese envío se reprograma y la producción se puede volver a sacar".

En cambio, "lo que sí se pierde son otras actividades que pueden estar conviviendo con esta actividad de construcción, como puede ser el puestero que tiene su negocio en función de aquellos que trabajan en las obras de construcción, una persona que tiene un servicio de gastronomía; ese día no vendió nada y al día siguiente la gente no le va a comprar dos almuerzos, eso se perdió. Ahí hay algunos sectores se ven más perjudicados y no pueden recuperar lo que pierden el día del paro", remarcó Finkelsztein.

El trabajo del Instituto

“En nuestra página web publicamos nuestras investigaciones", precisó, y añadió: "hay indicadores que monitoreamos todos los meses, uno de ellos es el indicador que muestra el índice de expectativa industrial, donde vamos monitoreando a aquellos que están en los procesos de producción de manufactura que esperan para los próximos 3 meses. Lo que esperan en cuánto producción, en cuánto a educación del personal, horas trabajadas, a la utilización de capacidad, y lo que vemos es que ese indicador hace 13 meses que está en contracción".

Así, el instituto va monitoreando la actividad económica y va elaborando distintos informes de coyuntura evaluando el contexto. "Otro de los informes que sacamos tiene que ver con las tarifas eléctricas y los incrementos que han tenido en los últimos meses. Lo que intentamos es poner a disposición de todos las investigaciones que realizamos, y cómo vemos el plano de la coyuntura económica como también algunos índices de informes sectoriales que manejamos frecuentemente", remarcó.

“El costo económico del paro de ayer es 544 millones de dólares, en pesos está representando alrededor de 489 mil millones. Esto representa un 1,1% del PBI del mes y sería equivalente a 24,3% del PBI del día”, completó.