La clase media ha sido ampliamente castigada por muchas de las decisiones y desregulaciones decididas por Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada. Al impacto de la suba de precios desmesurada en los bienes de consumo, se suman factores como la liberación del mercado para prepagas y colegios privados, por ejemplo, que aumentaron muy por encima de la inflación y que pegan en la línea de flotación de este sector más que en ningún otro.

Para llevar un poco de alivio, voces de casa de gobierno reconocieron que el equipo económico estaría trabajando en estos días en alguna medida que lleve un poco alivio a los bolsillos de la clase media, en medio de las fuertes subas de tarifas de los servicios, aunque no se dieron indicios de que clase de iniciativa se impulsará.

"Un subsidio seguro que no", aclaró en una charla con periodistas acreditados en Casa Rosada uno de los funcionarios que ofician como fuentes, aunque dijo desconocer que se prepara con exactitud. Por otro lado, el funcionario no esquivó comentar la caída de la Ley de Bases, a la que el oficialismo retiró luego de que diputados aliados no acompañaran algunos artículos.

"El objetivo era que quedaran expuestos los gobernadores, quedó bien visto quien acompaña y quien no. Además esto no modifica nada los objetivos del gobierno, como dijo Luis Caputo, seguimos yendo al déficit fiscal cero y recuperar reservas del Banco Central", enfatizó dejando traslucir que ahora se buscará ajustar más en las provincias.

Otro de los temas presentes en ese off the record fue la pauta oficial, sobre la que negó modificaciones en el criterio adoptado: "no habrá vuelta atrás" y advirtió que en ese concepto heredaron de la gestión de Alberto Fernández una deuda de "11 mil millones de pesos. No fueron pagados. Se va a hacer cargo del tema la Secretaría General (que comanda Karina Milei). Se está analizando el caso", detalló.