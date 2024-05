El dólar concluyó la semana a la baja con las liquidaciones del campo

Los dólares del mercado informal continúan con un mayo planchado, y al término de la semana cotizaron igual o por debajo del cierre de abril, con el blue que volvió a caer cinco pesos y van dos semanas de cotización estable. Se sigue moviendo entre la franja de 1.045 y 1.040 pesos.

Si observamos el sector de las cotizaciones de dólares financieros, hoy subió fuerte el volumen de liquidación y comenzaron a aparecer las postergadas ventas del agro, y se negociaron en el segmento de contado 432,35 millones de la moneda norteamericana, muy por encima que el promedio semanal. La mayor oferta del dólar blend hizo bajar los financieros que esta semana cayeron entre 3,5% promedio.

La mayor liquidación del agro hizo que el Banco Central compre US$ 228 millones en el mercado de cambios y acumuló en la semana compras por US$ 802 millones para seguir engrosando las reservas.

El blue cotizó a la baja y se ofreció a $1.010 para la compra y $1.040 para la venta, con una caída de cinco pesos respecto del cierre de ayer, cerrando de esta manera la semana sin cambios, al mismo nivel que el viernes pasado.

Por el lado del mayorista, tras el ajuste diario de cincuenta centavos, cerró la semana a $882,50, dejando la brecha con el dólar paralelo en 17,85%. En tanto, los dólares financieros corrigieron a la baja. El dólar MEP cayó a $1.036,44 y el contado con liquidación a $1.079,92. Las brechas se siguen comprimiendo con una máxima de 22,4% para el caso del CCL y de 17,44% para el MEP que volvió a quedar por debajo del blue.

El BCRA compró US$ 228 millones en el mercado de cambios, y así en toda la semana totalizó la suma de US$ 802 millones, en el mes lleva adquiridos US$ 1.107 millones y desde diciembre 2023 suma US$ 15.831 millones. Tras las compras y revaluaciones, las reservas brutas de la autoridad monetaria ascendieron 324 millones de dólares para finalizar en US$ 28.360 millones.