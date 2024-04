Argentina, el país de los precios más locos

La escalada de precios ha puesto a muchos productos no solo en el rango de inaccesibles, sino incluso como los más costosos en su tipo del mundo, y sobran ejemplos en los distintos relevamientos que se dan a conocer cotidianamente.

Javier Miglino, CEO de la consultora Miglino & Asociados, que es una de las que habitualmente realizan estos estudios comparativos, dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por http://ciudadano.news), explicó: “La economía de la Argentina viene muy golpeada desde hace mucho tiempo.

Los últimos 20 años hemos tenido un crecimiento con esteroides, todos sabemos que son los que dan volumen, pero a la larga te enferman y te matan, y creo que lo que pasó fue eso".

Además, se preguntó qué pasó con los beneficios de esos años que se decía crecer a tasas chinas: "Lamentablemente, hemos tenido crecimiento del 9% anual y la gente dice ¿Dónde está ese crecimiento?, evidentemente se fueron a la cloaca, o a Santa Cruz, y se fueron a bolsos, el tema es que en la calle, en Mendoza, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Jujuy no están, y en la caja de la gente tampoco".

Sobre sus estudios particulares, precisó: “Nosotros hace poco más de un mes hicimos el primer trabajo, que daba que Argentina tiene el pan más caro del mundo, y mostramos justamente que ese producto que es muy fácil de hacer, es agua, harina, un poco de maña y ya está, sin embargo el pan común del país estaba a 2 mil pesos el kilo en promedio.

Después hicimos que la Argentina tiene las zapatillas más caras del mundo, la canasta escolar. Hoy publicamos que Argentina tiene la comida para mascotas más cara del mundo y la semana pasada los fideos", lo que demuestra claramente que con los niveles de precios distan muchísimo de la capacidad adquisitiva de los salarios, marcando la profundidad de la crisis.

"Medimos 15 provincias, 6.400 supermercados, mercados más chiquitos, lo que se llama mercado chino, de barrio, desde Carrefour, Coto, La Anónima, Día, Jumbo, Vea y Disco, y un promedio de las 8 marcas que más se venden en Argentina, de la más cara la más barata tomamos un promedio de 1.400 pesos", que equivale a 1,60 dólares,

"En Estados Unidos cuesta un dólar, en Francia 1.30, España 1.20, en Japón lo más caro 1.49 dólares, "me acerco a preguntarle a un empresario supermercadista multimillonario, porqué la disparidad con el resto del mundo, y me dijo, 'mire; los números están bien, el informe es correcto, pero mientras la gente siga pagando estos precios nosotros no vamos a bajar'", continuó Miglino.

"En Argentina la economía está en terapia intensiva porque se ha convertido en un monstruo, la hicieron crecer con esteroides y con mentiras. Había un fideicomiso del trigo, como para garantizar el precio del trigo y cosas por el estilo que son disparatadas, el fideicomiso de la yerba, eso es plata que alguien se roba y eso pasó durante 20 años.

Los precios se alocaron y en el camino, también hay gente que se beneficia mucho de eso, los supermercados, por eso ponemos negro sobre blanco. Los supermercados tuvieron una remarcación salvaje, por eso un supermercado como Coto tiene un edificio de mil millones de dólares en Miami. Esa ganancia salió de algún país", remarcó.

“Hay que hacer un cambio en la cultura del consumo. La gente tiene que pensar mucho más, los empresarios tienen que sentarse a discutir los precios y la gente ver en la góndola el reflejo de esa discusión, tenemos que ver eso y tenemos que dejar de tener las cosas más caras del mundo”, completó.