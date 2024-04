Análisis: Caputo viaja al FMI para buscar fondos y salir del cepo

Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), dialogó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News), y nos explicó el marco del viaje de Luis Caputo para reunirse con el organismo y lograr recursos para salir del cepo.

“Por primera vez, en la historia reciente, que el FMI está diciendo está bien, nosotros los apoyamos, ustedes están cumpliendo, bajando la inflación, mejorando la balanza de pagos, reduciendo el déficit y eso ha sido la preocupación central, siempre del Fondo, porque la Argentina de una y otra manera no lo estaba cumpliendo. El FMI puede darse el lujo de decir ustedes están ajustando, pero ¡ojo!, que el ajuste no sea solamente sobre las espaldas de los jubilados, gente de menores ingresos, sino tiene que ser más general

"Eso es un mensaje importante, no solo desde lo político sino también económico, pero contrariamente a lo que muchos dicen en Argentina de que es un mensaje al gobierno por no ser suficientemente flexible. Es, también, un mensaje a aquellos que en el Congreso están parando una legislación que haría que el ajuste fuera bastante más general y que tocará intereses creados”, explicó el ex funcionario del organismo.

Claudio Loser

“Evidentemente, la Argentina está en el programa, no está cumpliendo, pero ya podemos hablar acerca de más recursos; diría que el FMI en esto tiene que ser bastante pragmático en el sentido que esta no es una salida de la inflación así de simple, no es la salida de la inflación que estamos viendo en otros países como Europa o Estados Unidos."

"onces, el fondo dice, por lo menos en dólares, la tasa de interés está más o menos alta y la gente en general ahorra o en bienes o en dólares y en ese sentido está bien, la balanza de pago está mejorando. Hay algo acerca del tipo de cambio, el miedo que aparece ahora y que los mendocinos lo sabemos, porque la gente está yendo a Chile, es que el dólar parece que se está quedando atrás, no el dólar comercial que tuvo una devaluación muy fuerte, pero el dólar blue puede crear tensiones importantes y por eso es que el FMI todavía no insiste en eliminar el cepo”, sostuvo Loser.

“En este 2024 está habiendo un aumento de desempleo, la gente compra menos. La gente antes podía tener algo de actividad debido al efecto inflacionario, pero esto es un efecto de corto plazo y el fondo considera que la tasa de desempleo puede aumentar este año, pero empieza a caer un poco el 2025. No solo el FMI, sino colegas de Argentina dicen, de alguna manera, la caída fuerte ocurrió y en este momento uno puede esperar una pequeña recuperación".

"La parte de agricultura, exportaciones, el aumento de la producción de petróleo tienden a mejorar, por supuesto hay ciertos sectores que claramente van a sufrir, por ejemplo, en términos de bienes de consumo y esas cosas”.

¿Los números que lleva Caputo a la reunión con el FMI no esconden alguna trampa, por ejemplo, la deuda no computada, los gastos devengados?

“Puede ir con esos números, pero el Fondo tiene acceso a esa información. El Fondo, a través de sus relaciones con el Banco Central, con el ministerio, tiene un panorama. En eso creo, que no puede venderles un buzón”.

“El Fondo está en contacto indirectamente a través de su oficina con los economistas, fuera del gobierno, aunque la versión oficial es la importante, pero en una situación como esta, el Fondo, me consta, habla en forma sostenida con los profesionales que considera serios de la Argentina”, sostuvo Claudio Loser.

¿El mundo de las inversiones está poniendo el foco en Argentina?

“Es crucial la inversión, no solo de los extranjeros, sino de los argentinos que tienen mucho dinero afuera. Creo que esto está mejorando, el riesgo país se ha ido reduciendo, eso es una indicación de la percepción que las cosas se ven mejor, todavía no ideales”.

¿Cómo ve el blanqueo que ha propiciado el gobierno?

“Siempre está bien el blanqueo, pasa que los argentinos en eso ya han aprendido que hay blanqueo, después dicen nunca más, pero se desarman las cosas y vuelve a ocurrir. Creo que si en los próximos meses el gobierno afianza su situación y la inflación llega a un dígito mensual, ahí va a haber un movimiento importante de traer el dinero y blanquear”.

“Se necesita de una continuidad, porque hubo momentos, hablo de principio de los 90 hasta mediados de esa década, que parecía que iba todo en esa dirección y Argentina aumentó la inversión fuertemente; estuvo el boom de las commodities. La Argentina un poco se benefició durante el gobierno de Macri, pero acá hay un cambio fundamental, si se mantiene esto, creo que los argentinos en esto de defenderse de los males económicos, somos genios, creo que van a reaccionar bien”.

¿Esperando el ingreso de dólares por la cosecha se puede clarificar más el panorama?

“Claro, después de un año desastroso se espera que las exportaciones puedan aumentar 30%. Evidentemente, la gente del campo va a gastar más también, va a invertir, va a empezar a generar dinero y actividad que va a tener un impacto alentador sobre el resto de la economía argentina”, concluyó Loser.

Producción Periodística: Martin Gastañaga - José Urrutia - Daniel Gallardo