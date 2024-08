Riquelme se enojó con un periodista y se fue del móvil

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, protagonizó un momento inesperado en plena entrevista con F90 (programa de la señal Espn).

El exfutbolista tuvo un intercambio de palabras con el periodista Diego Chavo Fucks y finalmente la autoridad Xeneize decidió abandonar el móvil en vivo.

¿Qué pasó?

El clima comenzó a tensarse mientras Riquelme hablaba sobre la decisión de la dirigencia de Boca Juniors de permitir que Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Leandro Brey y Kevin Zenón participaran en los Juegos Olímpicos, a pesar del riesgo que esto conlleva para el equipo. "Fue un riesgo muy grande", destacó Román, y aprovechó la oportunidad para criticar la falta de reconocimiento por parte de los medios de comunicación hacia esta decisión: "Nunca escuché en la tele que digan 'qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección'".

El ambiente se calentó cuando el panelista Fucks interrumpió a Riquelme con un comentario que desató la polémica: "Prendé la tele entonces, porque acá se dijo. Se discutió".

Este comentario desconcertó y enojó a Riquelme, quien pidió que se le permitiera terminar su exposición. Sin embargo, Fucks continuó con su postura, negándose a ceder la palabra al considerar que "estás diciendo cosas que no son ciertas".

EL CRUCE ENTRE RIQUELME Y CHAVO FUCKS



Riquelme "En la tele nunca se dijo que hicimos bien en ceder los jugadores"



Chavo "Prende la tele entonces, porque a a se dijo"



Riquelme "A mi no me reta ni mi viejo"



SE LEVANTÓ Y SE FUE pic.twitter.com/eeSPvHPs5X — Boca Info (@Labocatw) August 20, 2024

Final abrupto a la entrevista

El intercambio subió de tono cuando Riquelme lanzó: "Ese señor cada vez que habla, habla mal. Te mando un beso grande, Sebastián (Vignolo), a mí no me reta ni mi viejo". Acto seguido, el presidente de Boca se levantó de la silla y abandonó la entrevista, mientras Fucks, en un último intento por continuar el diálogo, le respondió: "No te estoy retando, simplemente estoy respondiendo tus mentiras".

Este episodio suma un nuevo capítulo a la relación compleja entre el Mundo Boca y los medios, donde las emociones, a veces, superan a la diplomacia.