Riquelme habló luego de la polémica con Conmebol: "Hubo un temita con..."

El lunes por la noche, a 48 horas del partido de ida entre Independiente Del Valle de Ecuador y Boca Juniors por los 16 avos de final de la Copa Sudamericana, explotó la bomba periodística. Diego Martínez no va a contar con los cuatro refuerzos del mercado de pases: Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez.

¿Por qué Boca no podrá utilizar a sus nuevos futbolistas?

El comunicado de Boca habló de "una cuestión de diferencia horaria entre los dos países", haciendo referencia a Argentina y Paraguay, donde se encuentra la sede de Conmebol.

El Club Atletico Boca Juniors quiere por este medio informar a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la CONMEBOL ha notificado que los jugadores Gary Medel, Tomas Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez no han sido habilitados por una cuestión de... pic.twitter.com/Dr6p4azjwy — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2024

Luego de un sinfín de críticas a la actual comisión directiva de Boca y un montón de conjeturas, el presidente Juan Román Riquelme decidió dar la cara y explicar lo que sucedió.

La palabra de Román

"Hubo un temita con el tema de horarios. Estábamos convencidos de que podíamos presentar la lista a las 20 horas de Argentina y a las 19 de Paraguay. Y al final era antes, a las 18 de Paraguay. Mandamos el mail a las 19:43 de la tarde de acá. Conmebol se puso estricto", expresó Riquelme, sin poder ocultar el fastidio de lo que sucedió.

"HUBO UN TEMITA CON EL TEMA DE LOS HORARIOS"



Juan Román Riquelme explicó el error administrativo de Boca que no le permitió anotar a los refuerzos para la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/DOpiLzfhVT — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2024

Boca, como club, se había movido rápido para contratar a Medel, Belmonte, Aguirre y Giménez, ya que Diego Martínez sufría las bajas de Zenón, Medina, Equi Fernández y Brey, todos ellos convocados por Mascherano a los Juegos Olímpicos de París.

Sin embargo, este error administrativo deja a Boca con un equipo diezmado para los dos compromisos con Independiente Del Valle, el primero de ellos, este miércoles 17 de julio en la altura de Quito. La revancha será siete días después en La Bombonera.

¿Cuándo pueden jugar?

Los refuerzos nombrados anteriormente ya están confirmados para el reinicio de la Liga Profesional de Fútbol, por lo cual seguramente debutarán el domingo ante Defensa y Justicia. Mientras que en Copa Sudamericana, podrán jugar siempre y cuando el Xeneize elimine a Independiente Del Valle y se clasifique a los octavos de final. Recién allí, Boca podrá volver a modificar su lista.

¿Qué pasó con Cavani?

Cómo si todo lo acontecido no hubiera generado un mal clima en Boca, este martes Edinson Cavani no pudo finalizar el entrenamiento debido a una molestia física. Es por eso que, por precaución, el entrenador no lo convocó y se perderá el partido de ida.

De esta manera, el elenco Xeneize tendrá un equipo muy disminuido en figura, sobre todo en la línea de volantes. De todas maneras, y ya pensando en la vuelta, Boca podría recuperar a Guillermo Pol Fernández (no jugará por haber llegado al límite de amarillas), además de una posible vuelta de Cristian Lema o Nicolás Figal, ambos defensores que se están recuperando de sendas lesiones.