Gabriela Brouwer de Koning y el déficit cero: "Con los jubilados no te metás"

El bloque de diputados de la UCR elaboró un comunicado manifestando su apoyo al déficit cero que persigue el Gobierno nacional, pero a su vez, los radicales consideran que "este no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios".

En ese sentido, Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional por Córdoba de la UCR afirmó en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, que desde ese partido siempre han dejado en claro que el déficit fiscal cero era un objetivo que iban a acompañar: "Hemos dado muestras de eso trabajando en la Ley Bases y dando herramientas al Gobierno con el paquete fiscal también, pero para lograr ese déficit cero se puede hacer de diferentes maneras y es ahí donde disentimos con el gobierno porque estamos hablando de tema de prioridades".

Y agregó: "El Gobierno tiene una prioridad de que el ajuste o el déficit fiscal lo carga sobre los jubilados y decimos no, con los jubilados no te metás, porque no estamos hablando de recomponerle el haber para que se tomen vacaciones o compren un departamento, hablamos de una crisis humanitaria que no llegan ni a la canasta básica".

Fue a partir de esa situación, que la diputada aseveró: "Hicimos un trabajo muy serio, y logramos un proyecto que tiene totalmente los objetivos que quiere lograr el Gobierno porque tuvo en cuenta la responsabilidad fiscal, pero al mismo tiempo, tuvimos en cuenta la sensibilidad y la justicia. Este proyecto es una gran oportunidad para empezar a hacer el sistema previsional sostenible".

Con respecto a la posibilidad del veto presidencial, Brouwer de Koning se sinceró: "Espero que el Gobierno reflexione y que aprovechemos esta oportunidad de empezar a trabajar para poder dar una solución integral al sistema de previsión social".

Luego concluyó: "Todavía no ha sido oficializado si es veto total o parcial, son dichos de él. Tiene que informarse más, abrirse al diálogo, con el diálogo se solucionan muchísimos temas, no tiene que ponerse en contra porque somos oposición por la oposición misma, estamos ante una oportunidad de trabajar en conjunto para resolver los problemas estructurales de Argentina", dijo.