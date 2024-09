La UCR en llamas: cruce de facturas y amenaza de sanciones

Tras la votación por la reforma jubilatoria crece la interna del radicalismo, se especula con que habrá sanciones para los legisladores que cambiaron su voto, y los pases de factura están a la orden del día.

Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News) convocó para analizar el tema a Federico Storani, ex Ministro del Interior y referente histórico de la Unión Cívica Radical, quien arrancó con una crítica y toma de posición frente al Gobierno, y expresó: "Si analizamos bien vamos a advertir que un sector muy importante, gravitante del PJ que gobernó en la Argentina durante una década está total y absolutamente en el gobierno de Javier Milei, es el menemismo, que además es tomado como ícono y ejemplo",

Además remarcó que "el propio presidente en diferentes ocasiones lo ha elogiado, diciendo que es el mejor gobierno de los últimos 50 años, etc. y también en la actualidad tenemos legisladores y gobernadores de provincias con mandato vigente, caso Catamarca, Tucumán y sus legisladores, que también votan todas y cada una de las iniciativas que el gobierno propone".

Federico Storani

Entonces, "El juicio de valor que hago es que estamos muy mal porque lo que están haciendo es convalidar un proyecto que de cambio no tiene nada, que es la revisión de experiencias que ya fracasaron en el pasado", disparó, recordando que "fracasó por ejemplo, durante la etapa de Martínez de Hoz, aun con una dictadura militar, fracasó también durante el período de Menem-Cavallo, tampoco tuvo una gran suerte durante el gobierno de Mauricio Macri".

"No les gusta la palabra fracaso, generalmente el cambio se asocia a lo nuevo y esto no es nuevo, es la revisión de planes que uno le corre una coma o le pone un punto y es exactamente lo mismo, sí hay una innovación que debemos admitir y es la forma, el método, que es un poco lo que Mauricio Macri le confesó a Mario Vargas Llosas en una difundida entrevista, cuando le dijo si fuera presidente nuevamente haría lo mismo pero más rápido, eso es el shock que es brutal, inhumano y es lo que estamos asistiendo, porque la autocrítica que se hacen de los fracasos anteriores es que en realidad no tuvo éxito porque no lo hicieron de shock".

Y añadió: "Dicho sea de paso, el shock tampoco es algo nuevo, ya lo estudió en su momento Naomi Klein, periodista canadiense hace 20 años y señaló como una de las primeras características que produce la misma sensación que el terrorismo, miedo, paraliza, eso es el shock".

Cambio de expectativas

Continuando con su tono crítico, Storani subrayó que "En las últimas encuestas, la mayor preocupación de los argentinos no es ya la inflación, pasó a ser quedarse sin trabajo, ser desempleado. Este gobierno arrancó con 120% de devaluación, 12 de diciembre del año pasado, ese 120% lo absorbieron, lo pagaron fundamentalmente los sectores de ingresos fijos, en particular los asalariados y muy especialmente los jubilados.

Luego se perfeccionó con el DNU que es manifiestamente inconstitucional, esto no lo digo solo yo, lo dicen por ejemplo, Daniel Sabsay, constitucionalista que públicamente dice haber votado por Milei, entonces, eso también tira por tierra con aquella consigna dentro de la ley todo, fuera de ley nada".

Señaló que el partido debe volver a entusiasmar

Y yendo al rol de su partido y su posición personal destacó "soy claramente opositor, ahora este debate atraviesa a la sociedad, no solo a un partido, y tal vez nos dé la oportunidad de reagrupar por mejores afinidades que permita a su vez generar una alternativa que polarice mejor".

En ese orden, como permanente defensor de los consensos, recordó: "Hubo una experiencia, y me remonto a la salida de la crisis del 2001, que también fue durísima; allí se conformó un gobierno de coalición con dos grandes actores políticos, el último gran estadista, Raúl Alfonsín, quien formó con Duhalde una coalición, se salió de la convertibilidad que era una trampa porque fue un buen instrumento para combatir la inflación, pero en el mediano plazo se convertía en un corsé de política del crecimiento, porque requería permanentemente del auxilio de divisas que en ese momento no se disponía, y nos llevó a una crisis trágica como fue el final del gobierno de Fernando De La Rúa".

Y recordó que con Remes Lenicov (ministro de Economía de entonces) se sale de la convertibilidad y se entra "el período virtuoso sobre la base de un gobierno de coalición con denominadores comunes, que pudieron ser políticas de Estado.

Se hizo inaugurando un período virtuoso de crecimiento de la economía, buscando ciertos equilibrios, yo no entiendo la política que no sea como esa, la búsqueda de consensos, de denominadores comunes, de institucionalizarlo por ejemplo, con un funcionamiento por ley y un consejo político económico y social que será más trabajoso pero es cómo han salido algunos países que hoy son desarrollados de crisis muy profundas".

Storani

Adiós JxC

Tras lo que es una disolución virtual de Juntos por el Cambio, Storani respondió acerca de cómo la UCR puede los nuevos tiempos y encuentra un nuevo liderazgo: "Nosotros tenemos que partir de un primer paso, que es recuperar cierta identidad: qué queremos ser, qué es el radicalismo".

"Alfonsín lo definía muy claramente como que nosotros estábamos anclados en un pensamiento que podríamos definir como una social democracia moderna, hay que redefinir eso pero dentro de los parámetros de lo que fue su gran legado ideológico que fue el discurso de Parque Norte, donde señaló lo de democracia participativa, ética de la solidaridad y reforma del Estado que muy lamentablemente luego el menemismo lo tomó como sinónimo de privatización a como dé lugar. En realidad no nos oponíamos a la incorporación de capital privado, recuerdo cuando su ministro Terragno fue al Congreso y lo tildaban de vendepatria porque quería incorporar por ejemplo cierto capital y asociarlo con Scandinavian Airlines System a Aerolíneas Argentinas, pero manteniendo mayorías por parte del Estado".

"Está claro que el Pro ha sido absorbido en su base electoral por La Libertad Avanza", remarcó el dirigente, y planteó que "sus principales espadas, Ritondo, Santilli, todos ellos en el Congreso ya son tropa propia de Milei", y cerró refiriéndose al fracaso de la coalición cuando gobernaron juntos, diciendo: "Entonces, nosotros buscábamos el equilibrio y el control del poder y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder, ambas cosas se consiguieron pero el tercer paso era lograr un gobierno de coalición y eso es lo que estaba un poco en la base, que nunca fue porque no hubo voluntad por parte de Macri de constituir un gobierno de coalición con el radicalismo, por eso muchos de nosotros rápidamente tomamos distancia, porque fue un gobierno del PRO".

"Fue una mala experiencia y ahora lo que corresponde es recuperar identidad, constituirse en un imán de atracción a fuerzas políticas afines y generar una alternativa para el país".