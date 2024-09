Jubilados sin aumento: "Nunca pensé que lo iba a vetar el presidente, la ley estaba bien".

Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró mantener firme el veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria, gracias al respaldo de una parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y al PRO. La medida que buscaba un incremento en los haberes jubilatorios fue finalmente bloqueada.

Daniel Arroyo, diputado nacional por Buenos Aires y miembro de Unión por la Patria, expresó su descontento en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News. "Teníamos la posibilidad de dar un aumento básico a los jubilados, que son los que más han perdido en este tiempo, compensar en parte lo que habían perdido. Nunca pensé que lo iba a vetar el presidente, la ley estaba bien", comentó.

Arroyo también criticó a aquellos legisladores que cambiaron su voto. "Es una cosa absurda de gente que lo había votado hace una semana a favor de la movilidad jubilatoria y ahora dio vuelta su voto semanas después. Esto de cambiar el voto aumenta la distancia entre la política y la sociedad, si hay una sociedad cansada, podrida de la política, que siente que la política no le da respuestas... ayer después de esto, confirma más la idea de que esto es cualquier cosa".

El diputado subrayó que el costo del aumento a los jubilados representaba el 0,4% del PBI, una cifra equivalente a la pérdida de recaudación del Estado debido a la reciente reducción de impuestos a 140 mil personas que pagan Bienes Personales. "Había una forma muy práctica de compensar esto, y es evitar lo que ya había hecho el gobierno, que es bajarle el impuesto a los que más tienen", comentó Arroyo.

El legislador no dejó de destacar que los problemas de los jubilados vienen de largo tiempo: "Primero, creo que ningún problema que tiene la Argentina empezó hace nueve meses, vienen de hace tiempo, todos se agravaron, no es que los jubilados estaban bien hace nueve meses y ahora están mal, estaban mal, pero ahora están peor". A su juicio, la alta inflación ha sido un factor determinante en el deterioro de las jubilaciones, que no han podido recomponerse con relación al índice de precios.

Finalmente, Arroyo advirtió sobre las consecuencias a corto plazo: "El panorama en términos económicos lo veo muy complicado. Lo que está claro acá es que esto aumenta el endeudamiento de las familias, a la gente no le alcanza la plata y se endeuda en un 500% de interés anual... estoy convencido de que el endeudamiento de las familias es el gran problema social argentino y en algún momento eso va a emerger".

Con preocupación, concluyó que la visión gubernamental actual solo aborda "la foto y no la película".