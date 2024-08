En pie de guerra: el anunciado veto de Milei a la ley de reparación causa indignación

Mucho enojo en los Jubilados produjo el anuncio del presidente Javier Milei respecto a que vetará la ley de movilidad jubilatoria que sancionó el Senado la semana pasada.. Para el sector, esa actitud es parte de una "gran estafa".

Así lo aseveró en declaraciones a Ciudadano.News, el diputado provincia Edgardo Civit Evans (La Unión Mendocina), quien además expresó: "El posible veto de una ley que ha salido votada por el Congreso de la Nación, en donde han participado opiniones representativas de todos los partidos políticos es realmente lamentable y revela que antes de las elecciones todos los candidatos a presidente prometen y cuando llegan al poder se olvidan de lo que han prometido".

Sobre la situación de los jubilados de todo el país, expresó, con dureza: "La mayoría de los jubilados, le diría que un 90%, son pobres, gracias a las políticas erróneas de los sucesivos gobiernos que han utilizado el dinero de las cajas de jubilaciones para otros fines, por ejemplo para pagar déficit habitacional, déficit del Estado, para pagar, como ahora el señor Milei, el equilibrio fiscal. Los jubilados hemos aportado durante 30 o 40 años de nuestras vidas para que de acuerdo con la Constitución se nos retribuya y se nos dé un derecho adquirido".

Al observar mayores irregularidades, señaló: "Hemos aportado, no nos están regalando nada, acá confunden las dos millones de jubilaciones que dio erróneamente la expresidente Cristina Kirchner, con aquellos que hemos aportado. No somos lo mismo, quienes aportamos durante 30 o 40 años, no estamos en la misma situación que la de una ama de casa".

Diputado Edgardo Civit Evans (LAUM).

Al reprochar el argumento de Milei sobre el equilibrio fiscal, dijo: "Esto de tratar de hacernos creer a los argentinos que los jubilados somos los responsables de la posible pérdida del equilibrio fiscal, bueno, esto realmente es lamentable".

Finalmente, con acidez política, denunció: "La gran mayoría de los legisladores nacionales van a insistir con el voto y consecuentemente esta parodia del señor Presidente va a pasar a los muchos errores que se han cometido en la Argentina con los jubilados, que no somos cualquiera, somos, los que hemos trabajado y aportado durante 30 o 40 años. Entonces no nos pueden sacar el dinero de nuestros aportes, porque si no, escúcheme, hay que pensar que es una estafa".

Producción periodística: Daniel Gallardo.